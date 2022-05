MEGA dojatá Patrícia Vittek: Tri mesiace to tajila… ZÁSNUBY!

Patrícia má mladšieho brata Dominika, o ktorom sme písali ešte vo februári. Práve vtedy sa aj svojou partnerkou totiž vydal pomáhať na hranice utečencom z Ukrajiny. Jeho veľká sestra vtedy neskrývala hrdosť a dojatie, no a je zjavné, že s bratom majú mimoriadne krásny a pevný súrodenecký vzťah.

A zrejme práve preto bola jednou z mála, ktorá vedela o tom, čo Dominik chystá. So svojou pôvabnou priateľkou sa totiž najnovšie zasnúbili, pričom Paťa o jeho plánoch vedela a dokázala to pred všetkými tajiť až neuveriteľné tri mesiace.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram

„Máme doma jeden z najsilnejších momentov v rodine. 3x som sa rozplakala. A som nesmierne šťastná a vďačná, že takéto veci sa ešte dejú," opísala speváčka so slzami v očiach. „Toto boli tri mesiace v mojom živote, kedy som zahrala najväčší herecký výkon pred mojou rodinou. Ja normálne neviem, pochopiť, že som to dokázala," priznala a dodala, že tajomstvo zdieľala s jediným človekom mimo rodiny, ktorému absolútne dôverovala, pretože nikoho z rodiny nepozná.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Ján Zemiar

No a prečo boli okolo zásnub také veľké tajnosti? „Môj brat ma o to požiadal, aby všetko dopadlo tak, ako si želal a tak, ako naplánoval. Požiadal svoju priateľku neuverieľným spôsobom o ruku. Ako to celé zorganizoval a utajil... Spustilo to také emócieNaozaj sa oplatí udržať tie najdôležitejšie tajomstvá," dodala Patrícia s tým, že je neuveriteľne šťastná a vďačná, aký majú s bratom súrodenecký vzťah.

Čo k tomu viac dodať? Snáď len to, že snúbencom srdečne gratulujeme a prajeme, nech je ich spoločný život plný vzájomnej lásky, dôvery a porozumenia.