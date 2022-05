Známa Slovenka vytasila BOMBY: Mužom tiekli sliny!

EGYPT - Len nedávno sa bývalá playmate Eva Cifrová posťažovala, že je pribratá... A už ohuruje na dovolenkových fotkách. No nielen postavičkou ako lusk. Na fanúšikov vytasila svoje bomby!

Eva Cifrová nedávno počas markizáckeho Let‘s Dance vyhlásila, že modeling už necháva mladším ročníkom. „Ja už veľmi nefotím, ja som inak aj dosť pribrala. To je asi na mne aj dosť vidno, že už mám aj druhú bradu a tak ďalej,” zhodnotila úprimne svoj výzor pre markizácky web.

Hoci to vtedy vyzeralo, že do cvičenia sa jej veľmi pustiť nechce, nakoniec sa zrejme predsa len prinútila. Z dovolenky v Hurghade totiž posiela fanúšikom fotky, na ktorých ohuruje skvelou postavičkou. Dokonca si dovolila obliecť aj vysoko vykrojené plavkové nohavičky. „Neviem presne, či tieto nohavičky majú ísť tak vysoko, ale ja si tak rada dávam plavky, pretože to opticky predlžuje nohy,” prezradila pri jednom zábere.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram EC

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram EC

Mužov však potešila aj detailným záberom na svoje prednosti. Hoci na fotografii v čierno-bielej súprave jej prsia nijako zvlášť nebijú do očí, vo farebných plavkách ukázala, že má veru riadne bomby. „Až mi slinka vybehla,” komentoval jeden z fanúšikov.