Vytočená markizáčka obhajuje INFLUENCEROV: Pre TOTO sú dôležití… Konečne to POCHOPTE!

Lucia Almaksus sa do povedomia verejnosti dostala ešte ako Lula Gachulincová, účastníčka 8. série markizáckej Farmy. Odvtedy uplynulo už 5 rokov a za ten čas sa jej z televíznej statkárky podarilo vypracovať na úspešnú podnikateľku a vplyvnú influcencerku. Na sociálnej sieti Instagram ju sleduje viac ako 150 tisíc ľudí a spolupracuje s mnohými uznávanými značkami.

Napriek tomu sa nájdu ľudia, pre ktorých je jej práca bezvýznamná a posielajú ju nájsť si nejakú normálnu. A jej už praskli nervy. Na svojom profile tak zverejnila siahodlhý odkaz všetkým neprajníkom. „Už ma to doslova vytáča, ako ľudia berú zábavný priemysel aj influencerov ako takých. Stále si každý z nás robí srandu, že nemáme normálnu prácu, ale náš kódik rád využije, alebo sa ide najesť, kde my, lebo vidí dobré jedlo, alebo sa oblečie, lebo sa mu to páči,“ rozohnila sa Lula.

Vysvetlila tiež, že názov influencer pochádza od spojenia "influence marketer", čo je jedným zo spôsobov marketingu. „Tvorí na sociálnej sieti autentický obsah reklamy, ktorá je spracovaná vo forme osobnej recenzie a je zdieľaná na vybranej sociálnej sieti,“ priblížila neznalým a pokračovala: „Nemusíme byť za to tupí, väčšina influencerov, čo poznám, sú brutálne kapacity, čo si zvládajú robiť účtovníctvo, strihanie videí, kreovať kontent, upravovať fotky v postrodukcii, komunikovať s firmami, robiť a zozbieravať štatistiky, chodiť na meetingy, atď...To je niekoľko pracovných rolí v jednej osobe.“

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram L.G.

Podľa nej je úspešný influencer multifunkčná osobnosť, ktorú je rozhodne za čo obdivovať. Minimálne za dravosť, všestrannosť, autenticitu a kreativitu. „Denne sme na telefónoch veľmi dlhý čas a pozeráme online obsah našich obľúbených tvorcov. My sme tu od zábavy módy, zdravej životosprávy a iných tipov,“ zdôrazňuje Lula a priznala, že ju štve, že v súťažiach, v ktorých sa vyhlasujú najlepšie profily na sociálnych sieťach, sú oceňované len také, ktoré sa zaoberajú ekológiou či históriou, no obyčajná zábava sa prehliada.

„Čo by ste robili bez divadla, televízie, youtube, dokumentov, fotiek? Kde by sa išli uvoľniť, zasmiať, vypnúť. Proste len tak pozerať a nič nenasávať,“ pokračovala Lula s tým, že ľudia sa skrátka chcú zabávať, chcú ušetriť, lepšie sa obliekať, variť či maľovať sa. Preto sledujú influencerov. „Nie je to povrchné. Je to dôležité. Aj venovať sa sebe a priestoru na relax je dôležité. Tak to, prosím vás, konečne pochopte, Ďakujem,“ dodala na záver.