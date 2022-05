ŠOK Slovenská kráska sa potajomky VYDALA: FOTO Wau, bola z nej PREKRÁSNA NEVESTA!

Minulý rok bol pre Lulu ako na horskej dráhe. Teda aspoň čo sa týka jej vzťahu. V marci vyšlo najavo, že sa rozišla s dlhoročným partnerom Adnanom, odsťahovala sa od neho a vyzeralo to tak, že ich láske definitívne odzvonilo. Lenže po niekoľkých mesiacoch prišlo veľké prekvapenie - dvojica sa dala opäť dokopy a dokonca prišlo aj k zásnubám.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram B.R.

„Nebudem tu vešať 130-tisíc ľuďom na nos moje osobné dôvody rozchodu. Ale áno, neposunúť sa ďalej bol jeden z nich. Ale nikdy to nebolo tak, že by niekto z nás dvoch nechcel, len to proste nenastalo. Stále to malo čas. Človeka sa nedá k ničomu donútiť, pokiaľ to necíti a už vôbec nie toto. Už je to pomaly rok od rozchodu, kým sa opravilo všetko, čo bolo „pokazené“. Avšak, necítim sa, že by som si niečo vynútila, skôr sa mu otvorili oči,“ vyjadrila sa krátko potom, čo svojmu staro-novému partnerovi v novembri povedala vytúžené "áno".

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram B.R.

A ostatné prišlo pomerne rýchlo. V sobotu totiž svojich fanúšikov prevkapila zábermi zo svadobných príprav, pričom vlastne takmer nikto netušil, že už 6 mesiacov po zásnubách sa z Luly stane pani manželka. No a že nejde o žiadny žart potvrdila fotografiou z obradu, ku ktorej pripísala aj krásne vyznanie svojmu mužovi. „Niekedy rozmýšľam, kým by som bola, keby som ťa nepoznala... Si môj domov," vyjadrila sa nádherná nevesta.

Novomanželom k ich veľkému dňu srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia a lásky!