Slovenská moderátorka v slzách: ZOMRELA milovaná žena jej života... Dojímavý odkaz DO NEBA!

BRATISLAVA - Žiaľ, tak, ako život dokáže byť krásny, vie byť aj krutý. Takmer každý sa už musel vysporiadať so stratou niekoho blízkeho, no a človek, ktorý niečo podobne nezažil, to nikdy nepochopí. Prázdno po strate svojej milovanej osoby aktuálne prežíva aj známa moderátorka a modelka Soňa Skoncová.