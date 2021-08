Slovenská moderátorka povedala ÁNO: Nezvyčajné ZÁSNUBY… To miesto naháňa strach!

BRATISLAVA - Slovenská moderátorka a herečka Lenka Vacvalová (32) v posledných rokoch púta pozornosť svojimi bláznivými bežeckými a horolezeckými projektami. V tých ju plne podporuje jej český priateľ Honza. No a ten ju práve na jednej z takých adrenalínových výprav požiadal o ruku... Uff, mnohým by sa z toho miesta zatočila hlava!

Zatiaľ čo mnohí ľudia trávia letnú dovolenku pri mori, slovenská moderátorka Lenka Vacvalová trávila prelom júna a júla na zasnežených vrchoch Álp. Spolu s priateľom Janom Poláčkom si plnila sen a na druhýkrát sa jej podarilo vyliezť na jeden z najkrajších kopcov sveta - Matterhorn.

Odvtedy uplynuli už takmer dva mesiace, no až teraz dvojica priznala, že tento moment bol pre nich nielen krásnym horolezeckým zážitkom, ale aj obrovským zlomom v ich životoch. Práve pri kríži, ktorý symbolizuje vrch Matterhornu, totiž Lenku požiadal jej priateľ o ruku.

Lenka Vacvalová a Honza Poláček sa rozhodli svoj vzťah posunúť o krok ďalej. Zdroj: Instagram L.V.

„Miliónkrát ÁNO. 2.7.2021,“ napísala čerstvá snúbenica k videu, ktoré romantický moment zachytáva. No mnohým by sa pri pohľade na zábery zatočila hlava - toto miesto totiž rozhodne nie je pre ľudí, ktorí majú strach z výšok. Na záberoch totiž vidno, že by stačil jediný neuvážený krok a...

Našťastie to nebol prípad Lenky a Honzu, naopak - dvojica posunula svoj vzťah o krok ďalej v pre nich typickom prostredí s nádhernými výhľadmi. Snúbencom gratulujeme a prajeme krásnu spoločnú cestu životom!