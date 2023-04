REBELSKÝ detail Noëla Czuczora, Siposovej PIKANTNÉ odhalenie a Popovič s NALÍČENÝMI očami!

Sobotný večer patril odovzdávaniu slovenských filmových cien. Celkovo 11 ocenení získala historická dráma Piargy, cenu za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe si prevzala Judit Pecháček Bárdos, vo vedľajšej úlohe zahviezdila Jana Kvantiková. Najlepším hercom v hlavnej úlohe sa stal Ján Roháč a najlepším filmom je Obeť.

Ceny Slnko v sieti SÚ ROZDANÉ: Valcovala dráma Piargy, ale... Najlepší slovenský film je TENTO!

No večer bol okrem umenia aj prehliadkou krásnych rób. Predpísaný bol totiž dress code Black tie, čo sa dá považovať za vrchol elegancie a sofistikovanosti. Jeho neodmysliteľnou súčasťou sú v prípade žien dlhé šaty a u mužov košeľa, oblek a elegantné topánky... Herec Noël Czuczor sa však rozhodol počas večera trochu zarebelovať.

Prišiel síce v niečom, čo by sa v prižmúrenými očami dalo nazvať oblekom - mal na sebe elegantné nohavice a akýsi čierny plášť. No namiesto košele sa rozhodl pre čierne jednoduché tričko. To všetko by mu zrejme módni kritici boli schopní odpustiť. No obuv, ktorú na tento slávnostný večer zvolil, rozhodne dress code Black tie nespĺňa. Na nohách mal totiž biele tenisky.

Galéria fotiek (4) Noël Czuczor

Zdroj: Vlado Anjel

Herečka Lucia Siposová predpísaný dress code splnila. Na seba si obliekla jednoduché čierne šaty dlhé po zem. Bohužiaľ voľba látky, z ktorej boli ušité, bola už trochu nešťastnejšia. Išlo o lesklejší, no aj tenší materiál, pod ktorý si usmievavá brunetka obliekla čiernu podprsenku. Pod žiarami reflektorov jej tak celá spodná bielizeň presvitala.

Galéria fotiek (4) Lucia Siposová

Zdroj: Vlado Anjel

Ani Sáva Popovič nesiahol po klasickom čiernom obleku, ako predpisuje Black tie. Jeho outfit bol však v "elegantnej" čiernej farbe, tak nepôsobil rušivým dojmom. Čo však určite na červený koberec nepatrilo, bola čiapka, ktorú mal na hlave. No to nebolo jediné, čím extravagantný herec pútal pozornosť. Nedalo sa totiž nevšimnúť si, že prišiel s nalíčenými očami.