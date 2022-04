Jasmina hľadá škôlku pre Sanela: Premotivaná mamička… TOTO VŠETKO vyžaduje!

BRATISLAVA - V júli to budú už tri roky, odkedy sa z Jasminy Alagič Vrbovskej sala mamička a na svet priviedla synčeka Sanela. Rozkošný chlapček oslávi už o pár mesiacov narodeniny, no a moderátorka teraz rieši klasickú rodičovskú dilemu - výber materskej školy...

Jasmina sa preto obrátila na svojich sledovateľov, ktorých požiadala o rady a odporúčania. Prostredníctvom videa odrecitovala zoznam požiadaviek a zaujímalo ju, či vôbec existuje škôlka, ktorá by ich všetky spĺńala. Moderátorka si je totiž vedomá toho, že vyžaduje pomerne vysoký level, no ako sa hovorí, za opýtanie človek nič nedá.

„A teraz budem pôsobiť ako premotivovaná mamina, ale radšej poviem všetky svoje vysnívané požiadavky a potom z nich budem pokojne uberať, keď budem vedieť, že nič také nenájdem. Chcela som vás poprosiť, či by ste mi nedali tipy na škôlku, kde...," začala pôvabná mamička, ktorá následne odrapotala celý zoznam toho, akú škôlku si v ideálnom prípade predstavuje.

No a hoci by si niekto možno povedal že jej požiadavky sú prehnané, napokon sa ukázalo že exisuje rovno niekoľko zariadení, ktoré ich spĺňajú. A po čom teda Jasmina túži? To sa dozviete vo videu vyššie!