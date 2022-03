HEJTY na markizácku moderátorku a teraz... Je z nej HVIEZDA filmového plátna!

Presne na Medzinárodný deň detí sa do našich kín dostane nová slovensko-česká filmová rozprávka s názvom Zakliata jaskyňa. V príbehu od režisérky Marianny Čengel Solčanskej si zahralo viacero obľúbených hercov. Spomenúť možno Marka Igondu, Táňu Pauhofovú, Tomáša Palondera, Petru Dubayovú, Ondřeja Krausa, Karla Dobrého či srbského herca Predraga Bjelaca známeho z filmovej série o čarodejníkovi Harrym Potterovi.

VIDEO: Teaser na rozprávku Zakliata jaskyňa.

Ústrednú postavu v rozprávke stvárnila Martina Zábranská. Tá pôsobí ako rozhlasová moderátorka, uvádza tanečnú šou Let´s Dance a v poslednom čase sa začala objavovať aj v slovenských seriáloch (Priznanie, Druhá šanca, Svätý Max). „Moja postava sa volá Ada. Je to dcéra soliara. Prišla o mamu, žije s otcom a sestrou. V určitom momente o všetko príde. Nemá na výber, musí sa postaviť na vlastné nohy, zvládnuť to a zachrániť ich,” povedala o svojej postave brunetka, ktorá si nakrúcanie veľmi užívala. „Bolo to tak krásne, až sa tomu nedá veriť,” dodala. Zároveň vyzdvihla aj spoluprácu s režisérkou, ktorú vníma ako inšpiratívneho človeka a niekoho, o koho sa môže vždy oprieť.

Galéria fotiek (18) Martina Zábranská stvárnila v rozprávke Zakliata jaskyňa ústrednú postavu.

Zdroj: Garfield Film

Čaro rozprávky Zakliata jaskyňa vidí v ženskej sile. „Táto rozprávka, na rozdiel od iných, má v sebe intenzívne prítomnú ženskú silu. V podstate to stojí najmä na ženách, na rozdiel od bežných rozprávok. Nie je to o tom, že princ zachráni princeznú, ktorá je zakliata. Samozrejme, máme tu aj princov, ale dominantný je príbeh sestry, ktorá zachraňuje sestru a otca. Je to veľmi krásne, prelínajú sa tu deje určitých postáv. Je to akoby snúbenie klasiky s niečím novým, že možno tu človek nájde klasický motív, ktorý sa ale udeje iným spôsobom, novým. Je to krásne, páčia sa mi charaktery postáv,” uviedla Zábranská.

Na otázku, čo rozprávka Zakliata jaskyňa dá divákovi, má jasnú odpoveď. „Dievčatá si zoberú, že aj my sme veľmi silné, emancipované a všetko zvládneme,” pokračovala so smiechom Martina. „Dobro vždy zvíťazí nad zlom a nemali by sme na to zabúdať. A že by to tak malo byť aj v nás,” uzavrela.