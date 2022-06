ŠOKujúce slová Bohdalovej vnuka (36): Za svoju slávnu babku sa HANBIL!

Byť príbuzným hviezdnej herečky či herca je bez pochýb snom nejedného človeka. O to prekvapivejšia je realita. Okrem tej pozitívnej stránky to totiž má aj tú odklonenú, ktorú si však nezainteresovaní nedokážu predstaviť. No a na tú nerád spomína aj vnuk legendárnej Jiřiny Bohdalovej, 36-ročný Marek Ciccotti.

Práve on šokoval svojim vyjadrením, že sa za svoju slávnu babičku doslova hanbil. „Na základnej škole som sa za to aj hanbil. Keby to bol otec, ktorý je slávny a úspešný, to je niečo iné, než keď je to babička a maminka. V posledných rokoch ma to nejak prešlo a vidím, akú jej to robí radosť, keď s ňou idem a robím jej garde,“ prezradil webu eXtra.cz.

Problém mal hlavne s tým, ako ľudia zmenili svoje správanie, keď zistili, koho je vnukom. „Keď sa to ľudia dozvedia, začnú sa na vás pozerať trochu inak. Bohdalová, to je predsa len veľmi veľké meno, nie je to len tak nejaká celebrita, je to ten top a ten dopad je veľký, ale ja som vždy radšej sám za sebe, než za slávneho vnúčika,“ dodal Marek.