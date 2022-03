Diváci JOJky zúria: Porušil pravidlá... Mali ste ho okamžite VYHODIŤ!

Galéria fotiek (4) Mali ste ho okamžite VYHODIŤ!

Zdroj: TV JOJ

BRATISLAVA - Počas minulého týždňa sa diváci televízie JOJ nestíhali čudovať tomu, na čo sa dívajú. A každý deň boli vytočení do totálnej vývrtky. Dôvodom je relácia Bez servítky, kde naposledy súťažila... povedzme, že nie úplne príjemná partička ľudí. Jedna neustále kritizovala, druhý sa správal absolútne neslušne, utieral si ústa do obrusu, no a ten tretí... Tak ten to dorazil!