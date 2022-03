Prekvapivá SMRŤ Ľuba Romana (†77): V piatok bol ešte na rande!

BRATISLAVA - Ako sme vás na topkách informovali, herec a politik Ľubo Roman nás navždy opustil. Príčinou jeho smrti mal byť infarkt. Charizmatický umelec, ktorý by 12. apríla oslávil 78. narodeniny, si krásy života užíval do poslednej chvíle.

Ľuba Romana potrápilo srdce už 2 roky po 50, keď prekonal prvý infarkt. V tom čase zvoľnil pracovné tempo. Pred kamerami sa potom objavoval už len výnimočne - napríklad v jojkárskych seriáloch Zoo a Prázdniny.

V roku 2017 uštedril osud obľúbenému hercovi krutú ranu. Jeho životná láska - manželka Ines, ktorú spoznal ako 17-ročný mladík, náhle zomrela. Hercovi boli v tom čase veľkou oporou ich dvaja synovia a vnúčatá.

Galéria fotiek (6) Ľubomír Roman so svojou životnou láskou - manželkou Ines.

Zdroj: TASR

O dva roky neskôr sa po boku známeho herca začala objavovať sympatická blondínka. Herec napokon priznal, že ide o jeho novú priateľku Ľubku. V rozhovore pre Šarm prezradil, že sa spoznali v obchode s oblekmi, kde ona predávala. Herec tam bol spolu s vnukom vyberať oblek.

„Keď si človek niekoho nájde, asi to nie je pre rodinu príjemná vec, veď pred dvoma rokmi im umrela mama, babka a nie všetci to musia prijať. Ale bol som veľmi prekvapený, že to moje deti zobrali dobre. A aj tie Ľubkine,” povedal k tomu Ľubo Roman. „Musím zaklopať, oni mi to doprajú. Keď ideme na chatu, beriem aj Ľubku. Nevadí im to, všetko je v poriadku,” dodal.

Tento vzťah bol samozrejme iný, než dlhoročné manželstvo s Ines. Avšak niet pochýb, že po boku sympatickej blondínky prežíval herec tiež pekné chvíle. Spoločne sa túlali mestom aj tento piatok. „Vyzeral dobre a mal dobrú náladu,” dozvedeli sme sa od nášho zdroja. Smútiacej priateľke a hercovej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť!