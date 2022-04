Silk Sonic ovládli ceny Grammy: Bruno Mars sa zapísal do dejín, príhovor Zelenského

LAS VEGAS - Piesňou roku bola dnes pri odovzdávaní hudobných cien Grammy vyhlásená skladba Leave the Door Open skupiny Silk Sonic. Rovnaká skupina získala aj ocenenie za nahrávku roka. Prestížnu cenu za „objav roka“ si odniesla speváčka Olivia Rodrigová. Hlavnú cenu za album roka získal tridsaťpäťročný afro-americký pianista Jon Batiste, ktorý album We Are koncipoval ako poctu svojmu rodnému mestu New Orleans.

Skupina Silk Sonic vznikla ako „retro projekt“ okolo dua spevákov Bruna Marsa a Andersona.Paaka. Mars počas svojej predchádzajúcej hudobnej dráhy získal už jedenásť cien Grammy, pripomenula agentúra AFP a dodala, že ešte pred galavečerom v Las Vegas skupina Silk Sonic získala dve iné ceny v kategórii Rhythm and Blues.

Cena za nahrávku roka stavia Marsa do historickej spoločnosti: iba Mars a Paul Simon ako doteraz jediní si dokázali túto cenu odniesť domov trikrát, poznamenala agentúra AP. "Naozaj sa snažíme zo všetkých síl zostať pokorní, ale v hudobnom priemysle sa tomu hovorí, že sme (so všetkými) čisto pozametali," žartoval Paak a dodal, že "pitie je dnes večer na Silk Sonic".

Tridsaťpäťročný Američan mnohých talentov Jon Batiste šiel do súboja o Grammy s 11 nomináciami, čím sa tento doteraz skôr menej známy umelec stal najväčším prekvapením tohtoročných nominácií, keď predstihol svetové hviezdy ako je Justin Bieber (osem nominácií), Lady Gaga či Ta.

Galéria fotiek (7) Olivia Rodrigo

Zdroj: SITA/AP Photo/John Locher

Album We Are koncipoval ako poctu svojmu rodnému mestu New Orleans. O cenu v hlavnej kategórii - album roka - sa Batiste stretol s Justinom Bieberom (Justice), Billie Eilish (Happier Than Ever), Dojou Cat (Planet Her), H.E.R. (Back Of My Mind), Kanye Westom (Donda), Tonym Bennettom a Lady Gaga, Oliviou Rodrigovou (Sour), Taylor Swiftovou (Evermore) a rapperom Lil Nas X (Montero). Klanie dopadlo triumfom pre stúpajúcu hviezdu zatiaľ skromného ohlasu, poznamenala AFP.

Cenu za „objav roka“ si odniesla devätnásťročná speváčka Olivia Rodrigová, ktorá sa už predtým preslávila svojimi hereckými výkonmi. Až vlani zaspievala veľký hit drivers licencie, ktorý slávil úspech ako u kritiky, tak komerčne. Jej album Sour sa stal najlepším popovým vokálnym albumom. "Toto je môj najväčší sen, ktorý sa stal skutočnosťou," vyhlásila.

Galéria fotiek (7) Jon Batiste

Zdroj: SITA/AP Photo/John Locher

Tri ceny udelili aj rockovej skupine Foo Fighters, ktorá sa však na odovzdávaní Grammy po nedávnej smrti svojho bubeníka Taylora Hawkinsa nezúčastnila. Tradičná ceremónia udeľovania cien Grammy sa mala pôvodne konať 31. januára. Vzhľadom na rýchle šírenie koronavírusového variantu omikron ju však odložili na začiatok apríla a preložili z Los Angeles po prvý raz do Las Vegas, ktoré organizátori považovali z hľadiska pandémie za menej rizikové.

Takmer štvorhodinové podujatie vysielané naživo v americkej televízii moderoval komik Trevor Noah. Ceny Grammy, ktoré majú podobu zlatého gramofónu na čiernej podkladovej doske, udeľuje od roku 1959 Národná akadémia hudobného umenia a vied (NARAS) za výnimočné úspechy v hudobnom priemysle. Pôvodne sa ocenenie nazývalo Gramophone Awards. Patrí k najvýznamnejším hudobným oceneniam na svete a považuje sa za ekvivalent filmových Oscarov. Viac ako 13.000 členov NARAS rozhodovalo tento rok o víťazoch v 86 kategóriách.

Zelenskyj v odkaze na udeľovaní cien Grammy: Vyplňte ticho vašou hudbou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystúpil s videoposolstvom na nedeľňajšom odovzdávaní amerických hudobných cien Grammy. Požiadal v ňom o podporu pre svoju krajinu a hudobníkov vyzval, aby hovorili o osude Ukrajiny bojujúcej proti ruskej invázii.

"Vojna. Čo je väčším protikladom k hudbe? Ticho zničených miest a zabitých ľudí," povedal Zelenskyj vo vopred nahratom odkaze. "Naši milovaní nevedia, či budeme znova spolu. Vojna nám nedovolí vybrať si, kto prežije a kto zostane vo večnom tichu. Naši hudobníci nosia nepriestrelné vesty namiesto smokingov. Spievajú zraneným v nemocniciach, aj tým, ktorí ich nepočujú. Hudba si aj tak nájde cestu," uviedol ukrajinský líder.

"Vyplňte ticho svojou hudbou. Vyplňte ho dnes, aby ste vypovedali náš príbeh. Hovorte pravdu o vojne na svojich sociálnych sieťach, v televízii, podporte nás, akokoľvek môžete, len nie tichom. A potom do našich miest príde mier," vyhlásil Zelenskyj.

Galéria fotiek (7) Volodymyr Zelenskyj

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Po jeho odkaze vystúpil americký spevák John Legend so svojou piesňou Free, na pódiu sa k nemu pridali ukrajinské hudobníčky Siuzanna Iglidanová a Mika Newton, ako aj poetka Ľuba Jakymčuková. Požiadavky na vystúpenie Zelenského sa objavovali už pred odovzdávaním filmových cien Oscar minulý víkend, napokon však k tomu nedošlo, pripomína DPA.