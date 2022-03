Obrovský STRACH slávnej Češky: Milovaného syna pohrýzol jedovatý had... BOJ O ŽIVOT!

„Stáva sa to výnimočne, ale môjmu synovi sa to stalo,” začala rozprávanie o nočnej more každej matky Tereza vo svojej knihe. „Aiden sa vždy vonku hrá bosý. Stojí večer u nás v Turecku pri dverách zadného vchodu. Nesvieti tam svetlo, na zemi je pripravená miska s mliekom pre mačku, ktorá ho ale ešte nevypila. Aiden sa tam išiel pozrieť a nevšimol si, že tam je had. Započuje syčanie, nohou sa snaží zistiť, čo to je. Chudák had v rohu nemá kam utiecť, a tak ho uštipne,” vrátila sa v spomienkach slávna topmodelka.

Galéria fotiek (4) Tereza Maxová so svojou milovanou rodinou.

Zdroj: Instagram/terezamaxova

Tereza zostala v tej chvíli ako paralyzovaná. Jej manžel Burak Oymen však zachoval chladnú hlavu. Syna hneď vzali do nemocnice, kde sa začal trojdňový boj o jeho život. Lekári dali chlapcovi hneď protilátky a uviedli ho do umelého spánku. Ako Maxová prezradila, aj ona dostala lieky na upokojenie.

Spomínané tri dni boli hádam najhorším obdobím v živote slávnej modelky. „Stále mu černela noha, takže som sa opäť bála. Človek si hovorí - Super, prežil. Teraz hlavne, nech mu neamputujú nohu. Keď povedali, že bude v poriadku a o nohu nepríde, tak som si zase priala, aby nekríval. A keď už nekríval, tak som si priala, nech sa môže čo najskôr hrať s deťmi,” priznala Maxová.

Galéria fotiek (4) Tereza Maxová s manželom Burakom Oymenom.

Zdroj: profimedia.sk