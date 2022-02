DRÁMA v jojkárskom Bez servítky: Súťažiaca PRESTALA DÝCHAŤ… Natáčanie prerušené!

Vystupovanie pred kamerou vždy sprevádza istá dávka stresu. Najmä pre človeka, ktorý na niečo podobné nie je zvyknutý. No keď sa k tomu pridajú aj osobné problémy... Celá pomyselná bublina môže prasknúť. Aktuálne to na vlastnej koži okúsila súťažiaca z jojkárskej Bez servítky Alica. Záver jej večera sa totiž náhle zmenil na veľkú drámu, ktorá vystrašila aj jej súperov.

Mladá mamička nezvládla kritiku a zrútila sa. Odrazu len začala ukazovať, aby súperi prestali hovoriť a niekoľkokrát zopakovala, že nevie dýchať. V tom momente všetci pochopili, že si Alica nevymýšľa a situácia je naozaj vážna. „Ja som presne vedel, čo sa deje. Dostala, chúďatko, panický atak, poznám to, ja som ich párkrát v živote mal, takže viem, čo to je,“ priznal umelec Michal.

Práve ten Alici začal hovoriť, ako má správne dýchať a Barbora Balúchová jej pohotovo podala papierové vrecko. Kuchárka v tom momente nedokázala pokračovať v natáčaní a ušla na toaletu. Neskôr sa ukázalo, čo za jej psychickým zrútením stálo. Posledné mesiace totiž hnedovláska rieši problémy v osobnom živote a všetko nasvedčuje tomu, že s manželom, s ktorým má ročnú dcérku, sa rozvedie.

A práve toto všetko, v kombinácii so stresom v šou, na ňu doľahlo. „Neviem, či vám toto zvládnem povedať. Mne dnes nevadila vaša kritika, na mňa doľahlo posledné dva mesiace a nezvládla som dnešný stres. Je to ťažké, čím teraz prechádzam a ja tu ani nechcem byť, chcem ísť preč, nechám vás tu, ďakujem, že ste prišli. Prepáčte,“ zahlásila po návrate k stolu. Alica následne odišla do spálne a vyzeralo to tak, že natáčanie v tomto momente skončilo. Potrebovala však len zopár minút na upokojenie.

