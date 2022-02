Slovenskému moderátorovi strpčuje život "CHOROBA KRÁĽOV": Ukrutné BOLESTI, prísna DIÉTA!

Ako bývalý moderátor pre topky.sk prezradil, to, že trpí ochorením dna, zistil v podstate náhodou zhruba pred 6 rokmi. „Bolo práve leto a ja som si myslel, že som zakopol a mám zranený palec na pravej nohe. Nepamätal som si, že by som zakopol, ale žil som v tom, že sa mi to stalo. Sused, ktorý je aktívny športovec, mi k tomu povedal - Ďuro, ale podľa toho, ako krívaš a čo popisuješ, tak to budú symptómy DNA. A ja som sa ho pýtal, čo to je? A on, že choroba kráľov. Naštuduj si, google ti prezradí,” povedal nám k tomu Juraj.

Z jeho rozprávania je zrejmé, že o tomto metabolicko-zápalovom ochorení si ozaj naštudoval, čo sa dalo. „Je to metabolická porucha organizmu, kedy nie som schopný včas a dostatočne vypudiť z tela kyselinu močovú, ktorá sa v každom z nás prirodzene v rámci metabolizmu zbiera. No a namiesto toho, aby odišla vylučovacím spôsobom z tela, tak sa kryštalizuje v koncových častiach tela, teda v rukách a nohách,” vysvetlil nám Lím. Ako prezradil, jeho motorika sa v prípade takýchto záchvatov dosť obmedzila. „Nebol som pomaly schopný prejsť na toaletu. A je to veľmi bolestivé. Keď vám niekto položí deku na chodidlo, máte vtedy pocit, akoby vám naň zložil skriňu,” dodal s tým, že spomínaný záchvat zvykne trvať 3 až 5 dní.

Takýmto situáciám je teda lepšie predchádzať. Juraj musí držať diétu a byť maximálne disciplinovaný. Pri jedle a nápojoch si musí dávať pozor na tzv. puríny. „Zistili som, že ich obsahuje aj veľa zdravých potravín, ktoré patria k zdravej životospráve. Napríklad šošovica, hrach, fazuľa, špenát. Tabuľkovo sú to zdravé veci, avšak pacientovi s takou metabolickou dysfunkciou škodia,” prezradil Juraj, ktorý je podľa vlastných slov 99% abstinent a musel sa vzdať aj všetkých sladkostí, ktoré obsahujú kakao.

„Keďže metabolizmus je dynamická záležitosť, odráža sa to aj pri tomto. Môže sa stať, že si dám glg vína a na druhý deň neviem chodiť. A potom si s priateľmi, keď je príležitosť, dám pol fľaše vína a nič mi nie je. Je to dynamická choroba. Takže niekedy som na tom lepšie, inokedy horšie. Niekedy to prejde bez povšimnutia a niekedy sa dostaví spomínaný záchvat,” vysvetlil niekdajší moderátor.

Galéria fotiek (3) Juraj Lím počas účinkovania v jojkárskej šou Bez servítky.

Zdroj: TV Joj

Juraj sa netají tým, že život s dnou je svojím spôsobom obmedzujúci. „Avšak sú oveľa závažnejšie choroby, kde sa ten pacient trápi a musí byť oveľa disciplinovanejší, než ja. Pri dne by ste nemali často zhrešiť, lebo následky sa dostavia. Ak je človek disciplinovaný, dá sa s tým pomerne komfortne žiť. Nie je to tragédia. Som rád, že je to práve táto choroba a nie iná,” zhrnul sympatický päťdesiatnik.

Niekdajší moderátor nám tiež vysvetlil, čo sa deje, keď pacient s týmto ochorením nedodržiava diétu a chorobu ignoruje. „Vznikajú vtedy obličkové kamene. Mal som ich asi 11 a do toho 40 kolík. Ženy, ktoré prežili pôrod aj koliku, tvrdia, že pôrod je brnkačka a kolika zabiják. Tak si predstavte, že pri tých 40 kolikách som si zhruba za 15 rokov užil svoje. Nejaký ten kameň sa čas od času objaviť môže. Ale ja verím, že pokiaľ som disciplinovaný, čo sa týka diéty a pod kontrolou lekára, snáď sa neobjavia,” uzavrel.

VIDEO: Juraj Lím počas účinkovania v jojkárskej šou Bez servítky.