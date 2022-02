Slovenský komik si KOPOL do Merčiaka: Šialená paródia… Tak toto je DELO!

Pred pár dňami unikla z RTVS nahrávka vulgárne nadávajúceho Marcela Merčiaka. Po tom, čo v priamom prenose z olympiády oznámil divákom nesprávnu informáciu, bol šialene rozčúlený a poriadne vybuchol. Od kolegov totiž napriek svojej snahe zistiť aktuálne informácie nedostal avízo, že situácia sa zmenila.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Zomri

„Prečo ste ma tak zarezali do pi*i, Braňo! Prečo ste ma tak zarezali? Keď vidíte, že je tam 13:00 do pi*e a necháte ma koko*inu povedať! Kri*ta, B*ha vám, do pi*e! Už som naozaj nas*atý, do pi*e!” znie úryvok z Merčiakovho vulgárneho prejavu, ktorý venoval kolegom na telefóne.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Zomri

Merčiakovho monológu sa okamžite chytili rôzne satirické stránky a internetom sa začalo šíriť množstvo meme obrázkov. No a celá táto kauza neunikla ani spomínanému komikovi, ktorý rýchlo zareagoval a na svojom Instagrame zakrátko zverejnil vydarenú paródiu. „Na Merčiaka u kaderníčky,” nazval svoje video, v ktorom sa zákazníčka Merčiakovým štýlom sťažuje na služby vlasovej stylistky. „Ani ja si tu chachuľu neváľam,” kričí v paródii, ktorú rozhodne musíte vidieť!