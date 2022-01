TOTÁLNY VÝSMECH: Známa Slovenka na súde pre VÝŽIVNÉ... Neverila tomu, čo počuje!

Tá sa do povedomia verejnosti zapísala počas markizáckej Farmy, neskôr sa jej meno začalo skloňovať v rôznych charitatívnych zbierkach a najnovšie sa aktívne zapájala do kauzy v Miloslavove, vďaka čomu sa rodina zbitej Andrejky zdarma dostala k prominentnému advokátovi. Popritom všetkom však musela riešiť aj vlastné problémy - konkrétne súd, ktorý žiadala o zvýšenie výživného pre jej dcéru Rebeku. Nie že by si starostlivosť o ňu nemohla dovoliť, no pravdou je, že dieťa má dvoch rodičov a platí, že má mať rovnakú životnú úroveď ako matka a otec.

„U mňa to platí, ale oni sa stretávajú minimálne. Pravidelne chodí na dovolenky, no malú nevzal ani raz, ani na chatu, nič jej nekúpi, " povedala pre Topky.sk Nikol. Otcom jej 12-ročnej dcéry je podnikateľ, ktorý nemá hlboko do vrecka, no napriek tomu na svoje dieťa prispieval sumou, nad akou by človek pri potrebách školáčky v jej veku len neveriacky zdvihol obočie. Nikola preto už dlhé obdobie žiadala, aby súd výšku aliementov zdvihol, zbierala bločky s výdavkami a poskytla aj niekoľko dôkazov o tom, že otec si žije naozaj nad pomery, no na vlastné dieťa platí sumu, aká ani zďaleka nepokryje polovicu mesačných nákladov. O to viac "civela", keď počula rozhodnutie sudcu.

Galéria fotiek (4) Pre Nikol je jej dcérka Rebeka absolútne všetkým.

Zdroj: Instagram N.F.

Ten síce zvýšenie výživného priznal, ale... „Toto je totálny výsmech. Dáš bločky, všetky náklady na dieťa. Všetky dovolenky, výlety, krúžky, volejbal, angličtinu, potreby, lekárov, všetko platím ja. Len jeden zubár vyjde 75€. Rebeka má genetické kožné problémy, ktoré podedila po otcovi to je taká kopa peňazí. A on? Jasné, že neprispieva. Rok sa s tým zaoberám, tisícky právnikom, 400-strán dôkazov, bločkov, výdavkov, fotiek, screenshotov... Za 34€. O toľko zdvihli výživné po PIATICH ROKOCH od prvého pojednávania, keďže Rebeka je už na druhom stupni. Čo okrem nárastu jej výdavkov išli hore všetky náklady, potraviny, energie, všetko," uviedla nahnevaná Nikol s tým, že sa odvolala a vec plánuje teraz riešiť na krajskom súde.

„Mne sa počas rozsudku zdalo, že som zle počula. Originál som onemela. Lebo ja som neverila, že niekto po takej dobe s takýmito dôkazmi, dostanem navýšenie o 34€. Navyše keď som prišla s kopou papierov s výdavkami a dôkazmi o nákladoch a pán tatko priniesol 2-3" krúti hlavou Fridrichová, ktorá doplatila na to, čo mnohé iné mamičky. Tatko podľa jej slov proste vie, ako na to. „V tomto štáte teda všetkým doporučujem, nič si na seba nepísať, nepriznávať príjem, napísať to na koňa sestru brata, lebo súd si to nevie zistiť. A čítať medzi riadkami," povedala nahnevaná slobodná mamička.

Galéria fotiek (4) Nikol Fridrichová

Zdroj: Jan Zemiar

Najhoršie vraj je, že Rebekin otec si užíva život ako z rozprávky, vlastní luxusné autá, nosí hodinky za 30-tisíc či vlastní koňa. „Náklady na koňa má mesačne vyššie ako na svoje dieťa. Pánko tatko si platí autá Mercedes S-class, frajerke nejaký ten Marcedes, štyri Cartier náramky na ruke," začala blondínka vyrátavať prvé, čo jej napadlo. A kým sa otec jej dcéry mal ako pán, ona sa v najhorších časoch musela obracať pre každé jedno euro. A on jej to vraj ešte sťažoval.

„Robila som v gastre, makala od nevidím do nevidím. V živote som nevyležala ani jednu chorobu, okamžite naspäť do roboty, lebo som potrebovala každé euro. Niekedy prišli ešte extra výdavky a potrebovala som to výživné. A on just ho poslal neskôr alebo poslal menej alebo ako sa mu chcelo. Čiže rozumiem aj vám, všetkým matkám, ktoré ste toto zažili," vyjadrila sa k mamičkám, ktoré sa ozvali s tým, že prežívajú toto isté.

„Veľa z vás po tomto, čo som zažila, píše, že ste stratili chuť aj to riešiť. Ale nestrácajte nádej, My ideme na krajský a možno dostaneme lepšieho sudcu. Nevzdávajte to. Bojujte do konca, robíme to pre svoje deti. Ani ja sa nezatavím," odkázala všetkým mamičkám, ktoré sa zhodli, že súdy o výživné na Slovensku sú skutočným výsmechom všetkým ženám, ktoré samé vychovávajú dieťa.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}