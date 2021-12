Luna z Farmy šokovala: Frajer ju podviedol s mladučkou žabkou... Neuveríte, s kým sa dala dokopy ona!

BRATISLAVA - Nikoleta Báleková alias Luna patrila k najvýraznejším tohtoročným účastníkom Farmy. Do súťaže vstupovala ako zadaná, pričom v dokrútke uviedla, že randí s mužom, ktorý je šaman. Po návrate zo statku ju však čakalo nepríjemné prekvapenie...

,,Šaman si našiel 21-ročnú č*bku pred pár dňami, ako som prišla domov,“ vysypala zo seba Luna, keď sa v závere šou na jeden deň vrátila na Farmu. Opísala, ako si chvíľu poplakala a potom neverníka vykopla, hoci sa snažil vzťah zachrániť. Ako vždy hovorila: „Je to tak, ako to malo byť,” dodala a toho sa aj držala.

Láska si ju však predsa len našla, a to vďaka Farme! Luna to totiž dala dokopy s jedným z najlepších kamarátov Mesuta. Po finále Farmy priznala, že tvorí pár s Matejom, ktorý Mesutovi počas súťaže spravoval Instagram.

Lunu čakalo po návrate domov nepríjemné prekvapenie Zdroj: TV Markíza

„Nenájdete lásku, láska nájde vás. Má to niečo spoločné s osudom a tým, čo je napísané vo hviezdach.“ napísala k fotografii, ktorú zverejnila na sociálnej sieti. Na nej pózuje so svojím novým vyvoleným počas farmárskeho finále a namiesto pózy si dávajú sladký bozk. Tak snáď jej to tentoraz naozaj vyjde!