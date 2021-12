NAJKRAJŠÍ vianočný darček slovenskej speváčky: Pod stromček dostala niečo, čo jej ÚPLNE ZMENILO ŽIVOT!

BRATISLAVA - Vianočná nálada je stále v plnom prúde a sviatky pokoja a radosti si vychutnávame v spoločnosti svojich najbližších. Rodinná pohoda a radosť je bez debaty to, čo si užívame najviac, no k Vianociam neodmysliteľne patria aj darčeky pod stromčekom. A speváčka Lenka Lera Rakar nám prezradila, ktorý z nich bol pre ňu tým najkrajším v živote!

Nezáleží na tom, či je malý alebo veľký, drahý či skromnejší, podstatné je to, že je dar darovaný z lásky. A ešte krajší je, keď lásku sám dáva. Presne taký minulý rok dostala Lera, ktorej život sa zrazu úplne otočil.

Ježiško ju totiž potešil štvornohým miláčikom. V minulosti už síce vlastnila psíka, ten si však zmyslel, že od nej odíde. Speváčka dodnes žartuje, že ide o ďalšieho muža, ktorý to s ňou nevydržal. Maltezáčik menom Carat sa totiž rozhodol, že sa presťahuje k susedom, a tak už nejaký ten rôčik býva u Janette a Paliho Drapákovcov.

Lenka dostala od "Ježiška" takéto rozkošné šteniatko Zdroj: Archív L.R.

Aj preto sa jeden z jej blízkych rozhodol, že prázdne miesto v srdci aj peliešku treba zaplniť. „Najkrajší vianočný darček som dostala minulý rok. Je to môj psík, parťáčka, najveselšie stvorenie na svete - fenka Hellka. Popravde, nikdy som netúžila po takomto psíkovi, lebo mi to prišlo skôr ako módny doplnok a nie ako reálny pes, ale hneď, ako došla do môjho života, zmenila som názor,” povedala pre Topky Lera, keď sme sa pýtali, aký je jej najkrajší vianočný dar či zážitok.

Lera je už rok majiteľkou rozkošnej fenky menom Hell.

„Je tak milá, prítulná, šikovná, učenlivá a dokonca talentovaná herečka. Keď zbadá, že ju niekto fotí, alebo točí, okamžite začne pózovať. Naozaj mi zmenila život, všade chodí so mnou, sme spolu vlastne takmer neustále 24 hodín. Musela som tomu veľa prispôsobiť, no jej nekonečná láska absolútne stojí zato,” vysvetľuje Lenka lásku k svojej štvornohej slečne.

Zdroj: Archív L.R.

Malá fenka asistovala aj na Lerinom krste. Zdroj: Vlado Anjel

V dome má speváčka teraz už naozaj slušný zverinec. „Dnes mám spolu s mojimi susedmi Drapákovcami dvoch psov, päť mačiek a ďalších okoloidúcich štvornohých stravníkov, ktorí zistili, že u nás žiadne zvieratko neostane o hlade a smäde,” vysvetlila pre Topky.sk speváčka a jedným dychom ešte okomentovala vyššie spomínaného psíka, ktorý sa rozhodol odsťahovať. Ani sa veľmi nemusel namáhať. Lera a Drapákovci totiž bývajú hneď vedľa seba.

„Pali mi sprivatizoval môjho maltezáka Caratka, ktorý má už takmer 14 rokov a nechal sa podplatiť dobrôtkami a šunčičkou a normálne si postupne presťahoval všetky veci a hračky a reálne teraz býva u Drapákovcov. Hellka zatiaľ vyzerá, že bude vernejšia. Raz darmo, je to žena, takže vernosť jej je asi prirodzenejšia,” dodala na záver Lera.

