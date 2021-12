Ľudská bezcitnosť bez hraníc?! FOTO Po Vianociach ulice zaplnili zvieratká, prišiel tvrdý odkaz: Uvedomte si jednu vec

BRATISLAVA – Radosť na pár dní a potom šup na ulicu? Pohotovostný pátrací tím rieši počas sviatkov kuriózny prípad. Výnimočne nejde totiž o nezvestné osoby, ale zajačiky túlajúce sa ulicami. Či ide vo všetkých spomínaných prípadoch o rýchle zbavenie sa nechceného darčeka isté nie je, no pravdou zostáva, že problém so zvieratami, ktoré po Vianociach končia na ulici, je každoročný.

Hoci to primárne do ich skupiny nepatrí, pátrací tím mal potrebu ľudí na sociálnej sieti vyzvať, aby nevyhadzovali z domu takzvaný živý darček. "Sú Vianoce a asi každý rodič by dal svojmu dieťaťu čo mu vidí na očiach, no niekedy tie darčeky končia hneď ďalší deň vyhodené, teda v tých horších prípadoch - VYPUSTENÉ. Len dnes sme boli informovaní o už druhom domácom králikovi, ktorý skončil na ulici," uviedli.

Zdroj: Facebook/Pohotovostný pátrací tím

"Ak ste chceli svoje deti potešiť domácim zvieratkom a zistili ste, že to nebol vhodný darček a nedokážete sa oňho postarať, prosím nevypúšťajte ho do prírody, pretože tam ste ho vyslali na istú smrť. Na facebooku je množstvo skupín, kam môžete nechcené zviera ponúknuť na darovanie a zachrániť mu život," odkázali.

Zdroj: Facebook/Pohotovostný pátrací tím

Zdieľanie príspevku s takýmto odkazom prinieslo svoje ovocie a dva králiky skončili v bezpečí. "Po zverejnení príspevku sa k nám dostala ďalšia info, že ešte jeden ( tretí ) králik bol videný v Pezinku, no v krátkom čase sa ho podarilo odchytiť dobrým ľuďom z OZ Pomoc opusteným zvieratám Pezinok - OZ POZP. Ďalšieho králika odchytil len pred malou chvíľou náš šikovný člen Bruno z Pohotovostný pátrací tím - TT kraj, ktorému osud tohoto malého ušiaka nebol ľahostajný a aj keď mu dal poriadne zabrať, nakoniec sa mu to podarilo a už je v bezpečí. Na pomoc prišlo viacero dobrých ľudí, ktorí chceli pomôcť, týmto im veľmi pekne ďakujeme," uviedli.

Zdroj: Facebook/Pohotovostný pátrací tím

Odkázali, že ak by mal niekto o králikov záujem, jeden je v Pezinku a ten hnedý práve smeruje do Bratislavy. "Kúpu zvieraťa si vždy prosím dobre zvážte, aby sa takéto situácie nestávali. Ten posledný sa zatiaľ žiaľ nenašiel a možno ešte pobehuje po Petržalke, ak by ste ho videli, pokúste sa ho odchytiť a ak sa oňho nemôžete postarať, kontaktujte Sloboda zvierat," pripomenuli.