Finále Superstar začalo KATASTROFOU: Súťažiaca musela SKONČIŤ a odstúpiť... Vážne zdravotné problémy!

Sen o získaní titulu novej česko-slovenskej Superstar sa rozplynul pre Nikitu Machytkovú. Exotická kráska musela urobiť rázny krok a odstúpiť zo súťaže pre zdravotné problém svojej maminy. Mladá speváčka síce neuviedla, čo ju trápi, no priznala, že jej stav sa začal veľmi zhoršovať, a tak urobila to, čo by na jej mieste urobil zrejme každý z nás. Superstar nechala za sebou, aby mohla byť oporou svojej rodine.

Nikita Machytková musela zo súťaže odstúpiť pre zhoršujúci sa zdravotný stav svojej maminy. Zdroj: TV Markíza

„Maminka je vážne chorá, jej stav sa zhoršil, mala by som byť s ňou. Prežívame náročné obdobie, ale dnes som ešte rada, že je tu so mnou. Bolo to ohromné obdobie pre mňa. S hudbou nekončím,“ uviedla 17-ročná speváčka, ktorá si ešte na rozlúčku zaspievala svoju labutiu pieseň - hit Mercy od Duffy.

Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Jej vystúpenie nedojalo len divákov v sále či pred obrazovkami, ale aj samotnú porotu. Monika Bagárová a Patricie Pagáčová sa ani nesnažili skryť svoje slzy. Nikite porota venovala potlesk v stoji, podporné slová, no a speváčka si potom išla šou užiť ešte do hľadiska ako diváčka.

Na pódiu sa predstavili finalisti prvej českej Superstar z roku 2004 Zdroj: TV Markíza

Potom, čo vystúpili zvyšní súťažiaci, sme sa dočkali veľkého prekvapenia. Po 17-tich rokoch sa totiž na pódiu objavili takmer všetci finalisti z úplne prvej série Česko hľadá Superstar, ktorí zaspievali svoju hymnu Veď mně dál. Medzi spevákmi síce chýbala víťazka Aneta Langerová, no diváci aj porota boli absolútne dojatí a dozvedeli sme sa, že budúci týždeň v Superstar uvidíme aj "našich" - teda finalistov prvej slovenskej verzie Superstar, no a nateraz môžme len hádať, koľkí z nich pozvanie prijali.

V závere sme sa dozvedeli meno vypadávajúceho speváka. So súťažou sa v tomto kole musel rozlúčiť jeden z mladých talentov. Tým sa tento týždeň Filip Svoboda. Jeho prevedenie piesne Hotel California divákov zaujalo najmenej. Teda aspoň tak možno súdiť podľa toho, že dostal najmenej sms hlasov, a tak ho v ďalších kolách uvidíme už len ako diváka...

V tomto finálovom kole vypadol Filip Svoboda Zdroj: TV Markíza