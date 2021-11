Twiinsky predstavili nový detský videoklip: TEHOTNÁ Veronika sa zapotila... TOTO by mamičky v deviatom mesiaci NEDALI!

BRATISLAVA - Uplynulo už niekoľko týždňov, odkedy spevácke duo Twiins avizovalo, že sa rozhodli do svojho hudobného portfólia zahrnúť detskú tvorbu, na ktorej neustále pracujú. Keďže Daniela je mamičkou dcérky Lindy a Veronika sa už o pár dní dočká svojej malej princezničky, dievčatá to dali "na mamičky" a oživili ikonické skladby zo Zlatej brány. Len pred dvomi týždňami vyšiel ich prvý videoklip k piesni Bábika na kľúčik a teraz...

Svetlo sveta aktuálne uzrelo ďalšie video, tentokrát k hitu "Strašidielka". Tak ako aj "Bábiky", i táto pieseň pochádza z pera Jozefa Urbana, ktorý ma na svedomí texty k niekoľkým legendárnym slovenským peckám - medzi nimi Voda čo ma drží nad vodou od skupiny Elán. „Keďže už obe budeme maminy, začali sme sa na to cítiť," hovorí Daniela o prvotnom nápade, ktorý vzišiel na narodeninovej oslave s hudobným dramaturgom Jurajom Čurným a jeho manželkou Andreou.

„Je to krásne a v tejto polohe sa cítime úplne úžasne. Samé sme na týchto pesničkách vyrastali a teraz ich budeme spievať našim vlastným detičkám. To je najkrajší pocit," teší sa Daniela, ktorej pesničky recenzuje aj najväčšia kritička - takmer dvojročná Linduška. No a k nej onedlho pribudne aj dcérka Veroniky. Tá má pôrod takpovediac už za rohom a na rozdiel od "Bábik", klip k Strašidielkam nakrúcala už v takmer konečnom štádiu tehotenstva. A vôbec to nebolo jednoduché.

Zdroj: Youtube/Twiins

„Ešte keď sme nakrúcali Bábiky na kľúčik, tak to bolo relatívne jednoduchšie. Lebo to sa celé nakrúcalo v štúdiu a bola som v začiatkoch ôsmeho mesiaca tehotenstva. Ale tým, že tuto na Strašidielkach som bola už v deviatom, bolo to celé také ťažšie," opísala nám Vebi.

„Točili sme 22 hodín a už to bolo vyčerpávajúce. Občas som si musela ísť na chvíľku sadnúť, dať si pauzu a oddýchnuť si, no myslím si, že na to, že som už v naozaj vysokom štádiu tehotenstva, sme to zvládli super," povedala pre Topky Veronika, ktorú bude za tento výkon určite obdivovať nejedna mamička v očakávaní, keďže so zväčšujúcim sa bruškom nastupuje aj poriadna únava a fyzické obmedzenia.

Zdroj: Archív Twiins

Zdroj: Youtube/Twiins

„Už som bola unavená a na druhý deň som nemala členky ani kolená. Musela som to dospať, ale bolo to veľmi príjemné, krásny zážitok. S detičkami v klipe sme sa navzájom dobíjali energiou," dodala Vebi, z ktorej sa už o pár dní stane novopečená mamička.

Zdroj: Archív Twiins