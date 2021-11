Veľké FINÁLE markizáckeho Love Island: O výhru bojujú tieto tri páry... Dnes sa o všetkom rozhodne!

Veľké finále Love Island už dnes večer.

Zdroj: Tv Markíza

KANÁRSKE OSTROVY - Dlhé mesiace boli zatvorení vo vile na Kanárskych ostrovoch s jediným cieľom - nájsť lásku svojho života. Trom párom sa to zdanlivo podarilo. No a práve tie sa už dnes večer stretnú vo veľkom finále šou Love Island. Prinášame vám rozhovory s nimi - Kto hneď plánuje spoločné bývanie? A kto si na to chce rok - dva počkať?