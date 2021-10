Bývalá markizáčka Eva Černá (58): FOTO Z úspešnej moderátorky návrhárka… Aha na tie modely!

Eva Černá bola kedysi obľúbenou moderátorkou.

Zdroj: TASR

BRATISLAVA - Do povedomia verejnosti sa dostala ako jedna z prvých moderátoriek televízie Markíza. Dlhé roky viedla reláciu Lampáreň, neskôr si dokonca vyskúšala politiku. No a dnes zas zabŕdla do povolania z úplne iného súdka. Po novom je totiž z Evy Černej (58) módna návrhárka. Pozrite sa na jej modely!