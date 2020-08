Bývalá markizáčka prosí o záchranu: Komplikovaný stav... Hospitalizovaný otec súrne potrebuje pomoc!

KOŠICE - Náročné chvíle teraz prežíva bývalá markizáčka Eva Černá, ktorej otec leží v nemocnici. Samotná blondínka odcestovala na východ, aby mu darovala krv, no ona jediná nestačí. prosí preto všetkých vhodných darcov, aby ho pomohli zachrániť.

Včera sa na sociálnej sieti Facebook objavila prosba o pomoc a podporu. „Pre môjho ocka je potrebné na meno Miroslav Majer darovať krv – A Rh negatív,” uviedla bývalá moderátorka Lampárne. „Prosím vás o modlitbu za jeho uzdravenie a s láskou ďakujem za zdieľanie a darovanie krvi,” dodala.

Topky.sk zisťovali o stave pána Majera viac. „Ockovi sa komplikoval stav. Pôvodne mal nízke železo. prirodzene aj iné zdravotné obmedzenia, s ktorými sa však naučil fungovať. Železo mu dosaturovalo, no lekári zistili, že má niekde veľké straty. Príčina sa objavila. Medzitým sa ale jeho stav skomplikoval natoľko, že operačný zákrok nie je možný kvôli pridruženému zápalu pľúc,” povedala nám Černá s tým, že je lekárom veľmi vďačná za starostlivosť.

No problémom je chýbajúca krv. „I ja som práve prišla do Košíc, pretože ako jediná z rodiny mám s ním Rh negatív spoločný. No sama nestačím, preto som požiadala priateľov o pomoc. Milujem svojho otca a chcem, aby sa dostal z nepriazne, v ktorej je,” uviedla blondínka, ktorá je dojatá vlnou spolupatričnosti. „Táto situácia mi ukazuje, aký sme skvelý národ,” vyhlásila.

Krv môže darovať naozaj ktokoľvek s vhodnou skupinou a kdekoľvek na Slovensku. Je však potrebné vypýtať si potvrdenie, že krv je určená pre Miroslava Majera, a tiež požiadať o zaslanie alebo výmenu medzi mestami. Otec bývalej moderátorky je zatiaľ hospitalizovaný v nemocnici Luisa Pasteura v Košiciach.