PRÁVE TERAZ! Zuzana Plačková a René Strausz do väzby nejdú: PUSTILI ICH!

PEZINOK - Včera o 16:30 popoludní priviezla policajná eskorta pred Špecializovaný trestný súd v Pezinku okrem troch ľudí aj Zuzanu Strausz Plačkovú a jej manžela Reného. Všetci dúfali, že o ich osude sa rozhodne už včera. No verdikt si obvinení vypočuli až dnes. Zuzanu Strausz Plačkovú a Reného Strausza prepustili!

Aktualizované 16:14

„Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu rozhodol o vzatí do väzby 6 - tich osôb (T.G.,P.Š, P.D., M.Š.,D.L.,I.P.), ktoré sú obvinené zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ako aj z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Dôvodom väzby u obvinených je obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba.

Naproti tomu sudca pre prípravné konanie 4 obvinených (L.M., M.C., R.S.,Z.S.P.) do väzby nevzal a prepustil ich zo zadržania na slobodu. Dôvodom bolo konštatovanie sudcu pre prípravné konanie o neexistencii dôkazov, ktoré by preukazovali dôvodné podozrenie, že sa títo obvinení dopustili skutku, za ktorý im bolo vznesené obvinenie. Preto v ich prípade ďalej ani neskúmal naplnenie existencie dôvodov, či už útekovej, kolúznej, prípadne preventívnej väzby.

Súčasne nebolo vyhovené návrhu prokurátora na ustálenie existencie dôvodov kolúznej väzby v prípade 6 osôb. Tieto boli vzaté do preventívnej väzby najmä s prihliadnutím na podozrenie na dlhšiu dobu páchania trestnej činnosti z ich strany. Rozhodnutie súdu je voči 2 osobám prepusteným zo zadržania právoplatné, prokurátor podal sťažnosť voči nevzatiu do väzby 2 osôb, zvyšných 6 obvinených podalo sťažnosť proti vzatiu do väzby. O sťažnostiach bude rozhodovať Najvyšší súd SR 7.októbra 2021,“ vyjadrila sa pre Topky.sk hovorkyňa Špeciálneho trestného súdu v Pezinku Katarína Kudjaková

Aktualizované 15:23

Zuzana Strausz Plačková a René Strausz do vyšetrovacej väzby nejdú. Naplnili sa slová ich advokáta Martina Pohoveja, MANŽELIA IDÚ DOMOV!

Zuzana Strausz Plačková a René Strausz sa už nachádzajú na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, kde by si už o malú chvíľu mali vypočuť verdikt, či poputujú do vyšetrovacej väzby. Na miesto ich priviezla policajná eskorta približne o 15:00.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

V stredu sa na súde v Pezinku konal výsluch

Včera sa na Špecializovanom trestnom súde konal výsluch desiatich obvinených. Prví piati sa do Pezinka dostavili krátko pred 14. hodinou a o 16:30 začala policajná eskorta postupne na miesto privážať druhú päticu. Medzi nimi aj Plačkovú a jej manžela.

Reného Strauzsa z výsluchu odviezli ako predposledného o 18:30. Pol hodiny po ňom z budovy odviedli aj Zuzanu Plačkovú, ktorá na výsluchu zostala ako posledná a z budovy vyšla krátko pred siedmou večer. V tom čase sa už vedelo, že o vzatí do väzby obvinených sa rozhodne až vo štvrtok o tretej popoludní.

Právnik manželov Martin Pohovej verí, že pôjdu domov.

Prehovoril Plačkovej právnik: VIDEO Je statočná... Advokát verí, že ZAJTRA PÔJDE DOMOV!

Influencerka a jej manžel sú obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pre obzvlášť závažný zločin výroby omamných a psychotropných látok, jedol alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.

Trestnú čínnosť mala skupina vykonávať od roku 2012. Plačková spolu s manželom a ďalšími tromi obvinenými mali distribuovať kokaín nižšie postavených dílerom, ale aj koncovým užívateľom. Pri domovej prehliadke u Strauszovcov zaistili 6 mobilných telefónov, notebook a občiansky preukaz na meno Mário Herák.

