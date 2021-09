Lenka Vavrinčíková úprimne o svojom TEHOTENSTVE: Predstavovala si to ÚPLNE INAK!

Moderátorka spravodajstva totiž musela rýchlo zaradiť kľudový režim. Lekár zavelil, že budúca mamička potrebuje pokoj, a tak sa Lenka potrebovala urýchlene vzdať aj svojej práce v Televíznych novinách. Sympatická brunetka otvorene priznala, že tehotenstvo si takto vôbec nepredstavovala, no keďže zdravie dieťatka je prvoradé, rady odborníka bez najmenšieho zaváhania uposlúchla.

„Predstavovala som si, že keď raz budem tehotná, budem normálne fungovať, pracovať. Že v lete pôjdeme aj s bruškom na dovolenku a že si všetky tie veci okolo tehotenstva budem užívať. Ako sa hovorí, človek mieni, život mení a to bol presne aj môj prípad. Musela som zo dňa na deň šliapnuť na brzdu a všetko podriadiť tomu, aby sme boli s bábätkom v poriadku. Je to najdôležitejšia úloha v mojom živote, takže keď mi lekár odporučil zostať doma, neváhala som ani sekundu," priznala Lenka v rozhovore pre portál markiza.sk

Z pôvabnej moderátorky sa už onedlho stane mamička. Zdroj: Instagram L.V.,

Keďže práca je momentálne na úplne vedľajšej koľaji, spravodajstvu nevenuje už ani toľko voľného času, ako to robila predtým. Dôvod je jednoduchý. Niektoré veci, ktoré sa aktuálne dejú, nemajú na psychiku človka práve priaznivý vplyv. „Správy stále sledujem, pretože chcem byť informovaná o dianí doma aj vo svete, no priznám sa, že to zase veľmi nepreháňam. Nie všetky informácie mi pridávajú na celkovej pohode, takže sa v nich už ďalej „nevŕtam“ ako kedysi. Snažím sa vytvárať si takú svoju šťastnú a pokojnú bublinku, lebo psychická pohoda je momentálne pre mňa veľmi dôležitá," vysvetlila budúca mamina.

V rozhovore pre Markízu prezradila aj to, že dieťatko už dlhšie plánovali, no a neváhala sa podeliť ani o informáciu, ktorá mnohých zaujímala. Bude to dievčatko či chlapček? „Pohlavie bábätka sme sa dozvedeli pomerne skoro a nejako ho netajíme. Čakáme dievčatko," povedala otvorene usmievavá markizáčka, ktorá sa na rolu mamičky poctivo pripravuje a študuje si všetko potrebné.

Zdroj: Instagram L.V.,

„Som kozorožec, takže som veľmi zodpovedný typ. Chcem byť pripravená, ale zároveň sa chcem nechať viesť aj materinským inštinktom. Všetko však robím s mierou. Pre mňa je najdôležitejší zdroj informácií a rád môj lekár, ktorého počúvam na sto percent a ak mám nejaký problém, tak sa pýtam jeho a nie internetu," dodala Lenka, ktorej prajeme pevné zdravie a aby tehotenstvo prebiehalo bez najmenších komplikácií.