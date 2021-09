Oslava mamy Patrície Vittekovej: Odpadnete... Táto žena má 62?!

BRATISLAVA - Patrícia Vitteková je súčasťou šoubiznisu už dlhé roky. Lenže aj jej mama Darina by v ňom určite vedela byť za hviezdu. Veď vyzerá nenormálne dobre!

Patrícia Vitteková bude v decembri oslavovať 42. narodeniny. Ako dieťa nevyrastala so svojím biologickým otcom, ale za toho svojho prijala maminho ďalšieho manžela. No život to zariadil parádne...

Paťa sa totiž mimoriadne podobá práve na svoju mamu. Darine Rolkovej akoby z oka vypadla a obe dámy sú touto svojou podobou určite nadšené. Majú totiž ohromne dobrý vzťah a brunetka aspoň nemusí myslieť na biologického otca, ktorý sa jej vzdal.

Keď však zverejňuje spoločné fotografie, mnohí by skôr povedali, že ide o jej staršiu sestru než mamu. Keď si totiž uvedomíte Patin vek, akosi počty nesedia s tým, koľko rokov by človek tejto dáme hádal. Aktuálne Vitteková prezradila, že jej mama oslávila 62 rokov a to je naozaj na neuverenie. Veď pozrite, ako parádne vyzerá!

Darina Rolková (vpravo) oslávila 62 rokov. Zdroj: Instagram PV

Zdroj: Instagram PV