Gáboríka by chcela doma každá žena: Stačila jediná veta!

Hoci máme rok 2021, stále sa mnohé ženy sťažujú, že im muži nepomáhajú s domácnosťou či starostlivosťou o deti. Takýto problém nemusí riešiť napríklad Ivana Gáborík Surovcová.

Bývalá tanečnica bola včera pracovne zaneprázdnená a domov sa vrátila až večer. Ivana je pritom mamou iba ročnej dcérky Belly. Nevolala k nej však žiadnu starú mamu, o dcérku sa postaral samotný športovec. „Ja som konečne doma a toto je otecko roka,” napísala Ivana k záberom, kde manželovi dáva pusu.

To, že sa postaral o malú Bellu, však nebolo to jediné, čím svojej žene a mnohým ďalším ulahodil. Kým niektorí muži majú pocit, že materská dovolenka je len akési flákanie a starostlivosť o dieťa nie je nijako náročná. Marián to vidí inak. „Povedal, že je to náročné na materskej a klobúk dole všetkým mamičkám,” prezradila Ivana. A ocenenie každému občas dobre padne...

Zdroj: Instagram IG

