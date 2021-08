Obrovský šok: Jojkársky svalovec skončil na ÚPLNOM DNE... Dnes má 50 KÍL a túla sa s bezdomovcami!

Už v roku 2018 sa začalo hovoriť o tom, že herec drogám opäť podľahol. Pre týždenník Život vtedy otvorene porozprával, čo ho k tomu znova doviedlo. Za všetkým boli zdravotné problémy a lieky, ktoré mu nasadili, v ňom opäť prebudili starých démonov. „Vyhýbal som sa medikamentom, ale bolesť už bola taká neznesiteľná, že som bol nútený dať si lieky, ktoré sú pre závislého ohrozujúce. Vedel som, že možno sa mi závislosť znova spustí už po užití prvej tabletky, ale podľahol som,“ vyjadril sa vtedy.

„Závislosť sa mi spustila hneď, preto sme sa s doktorkou dohodli, že lieky budeme postupne vysadzovať, aby sme to mali pod kontrolou. Už vtedy som však mal v hlave ako závislý myšlienky, že aha, tu je zase tá sloboda, taká tá iná, falošná. Začalo sa pre mňa tabletkové obdobie. Závislosť od liekov je niekedy ťažšia ako drogová,” uviedol Hoffman ešte v roku 2018 a dúfal, že sa mu nad závislosťou podarí zvíťaziť. Žiaľ, nestalo sa tak.

Lukáš Hoffman má opäť problémy s drogami. Na muža na zábere sa vraj už ani nepodobá a je vychudnutý na kosť.

Svedčia o tom slová niekoľkých Bratislavčaniek, ktoré v nedávnej dobe Lukáša stretli v Ružinove. Na portáli Ženy si radia sa objavila téma, či niekto nevie, kam sa niekdajší svalnatý fešák vyparil. A slová žien, ktoré ho videli, hovoria za všetko. Dokonca to vyzerá tak, že Lukáš je na tom tak zle ako vo svojom najhoršom životnom období. Ak nie ešte horšie.

,,Teraz je z neho troska. Ešte asi horšia, ako bol. Vyzerá otrasne. Pohybuje sa Ružinov, Vrakuňa. Čistá chodiaca smrtka… s bezdomovcami niekde spáva,” napísala jedna z komentujúcich v diskusii. „Vyzerá strašne. 45 kíl má asi a vyzerá ako živá mŕtvola. Dosť často ho vidím, ako si ide krížom so slúchadlami cez štvorprúdovku,” napísala zasa ďalšia.

„Občas ho stretnem. Totálne mimo, s taškami, ruksakmi, typická nafetovaná robo chôdza a vychudnutý na kosť,” šokovala ďalšia dáma. O tom, že je opäť na zlých chodníčkoch, svedčí aj iný komentár. ,,Veru, žije. V inom svete, bohužiaľ. Je na drogách a má tak 50 kíl aj s kolobežkou, na ktorej jazdí. Rozpráva sa sám so sebou a total od veci, žiaľ. Stretávam ho niekoľkokrát do týždňa. Smutný pohľad,” podelila sa so svojím svedectvom iná diskutérka.

No a keďže podobných komentárov sa v debate vyskytlo naozaj veľa, je zrejmé, že nejde o žiadnu klebetu. Zostáva len dúfať, že Lukášovi sa podarí závislosti postaviť alebo sa nájde niekto, kto mu pomôže sa z tohto pekla dostať...