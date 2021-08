Herečka (15) z Oteckov prežíva na internete PEKLO: Preboha, želali jej SMRŤ!

BRATISLAVA - Fakt sú toho ľudia schopní? Karina Qayumová (15) je neodmysliteľnou súčasťou obľúbeného markizáckeho seriálu Oteckovia. Popularita so sebou prináša veľa príjemného, avšak má aj tienisté stránky. Svoje by o tom vedela hovoriť i mladá herečka, ktorá musí na internete čeliť aj mnohým nenávistným komentárom.

Karina Qayumová má na sociálnych sieťach slušnú fanúšikovskú základňu. Na Instagrame má viac ako 140-tisíc followerov, na TikToku ju sleduje zhruba 133-tisíc užívateľov. Medzi nimi sa žiaľ nájdu aj takí, ktorí majú potrebu mladú umelkyňu urážať a nadávať jej.

Zdroj: TV Markíza

Ako seriálová Nina pre portál markiza.sk prezradila, v niektorých prípadoch zachádzajú užívatelia už do extrémov. „Na TikToku je toho niekedy priveľa. Minule som dokonca dostala prvý vražedný komentár. Ľudia na internete akoby si neuvedomovali následky svojich činov. Ale to ich neospravedlňuje. Ja by som si nikdy nedovolila napísať niečo také, aby sa ten človek cítil zle,“ povedala na margo toho brunetka.

Ako dodala, zaráža ju, že často ju komentujú dospelí ľudia a dokonca neváhajú použiť urážky a vulgarizmy. Spúšť negatívnych komentárov sa spustila, keď si dala ostrihať ofinu. „Dostala som veľa škaredých komentárov. Bola to pre mňa výrazná zmena, z ktorej som sa tešila. Ale kvantum ostrej kritiky spôsobilo, že moje sebavedomie kleslo,” priznala Karinka, ktorá si našťastie uvedomuje, že jej môže byť jedno, čo si o jej ofine myslia cudzí ľudia.

