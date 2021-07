Brutálna zmena: Denisa z Extrémnych premien STÁLE CHUDNE… FOTO Ďalšie kilá dole, wau, to je postavička!

Denisina hmotnosť na začiatku chudnutia bola 131 kilogramov. Blondínka mala výčitky, že jej manžel je fešák a ona si pripadala škaredo. Navyše sa im nedarilo splodiť potomka, čo bol jeden z dôvodov, prečo sa k zmene nakopla. „Celá, ako som, sa nenávidím,” vyhlásila na začiatku a chopila sa "druhej šance naživot".

Takto Denisa vyzerala na začiatku Extrémnych premien Zdroj: TV MARKÍZA

A to ešte netušila, že to tak bude doslova. Počas premien sa totiž rozišla s manželom. Postupne začala o ich vzájomných citoch pochybovať a spýtala sa ho, čo by povedal na možnosť, keby by išli od seba. Jeho jeho odpoveď „Nič,” bola zrejme tým posledným klincom do rakvy a Denisa si potvrdila, že vytúžené dieťa nechce priviesť do takéhoto vzťahu.

Na konci premien sa jej podarilo schudnúť dovedna 58 kilogramov. A zistila, že okrem nefunkčného manželstva má vo svojich 28-rokoch aj iný dôvod, prečo sa na dieťa prestala cítiť. V závere totiž poznamenala, že sa bojí, že s tehotenstvom by zas spadla do obezity a váhu si neudržala a preto si chce ešte dopriať čas.

Denisa schudla 58 kíl Zdroj: TV MARKÍZA

No a ako vidno, ten aj naozaj naplno využila. Denisa totiž patrí k tým účastníkom premien, pre ktorých chudutie neskončilo zároveň s poslednou klapkou pred kamerou. Sympatická blondínka od základov zmenila svoj životný štýl a zdravú stravu i pohyb si definitívne osvojila. A práve to je dôvodom prečo na rozdiel od niektorých svojich spolubojovníkov opäť nepribrala.

Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že zopár účastníkov to po nakrúcaní úplne vzdalo a opäť pribrali kilá navyše. To ale ani zďaleka nie je Denisin prípad. Tá teraz vyzerá ešte lepšie než na konci šou, konečne sa má rada a je na seba skutočne pyšná. A nielen ona - hrdí môžu byť aj Maroš Molnár a Michal Páleník, ktorí urobili všetko preto, aby ich zverenkyňa mohla naozaj začať úplne odznova. Toto sa veru podarilo!

A takto Denisa vyzerá teraz Zdroj: Instagram D.S.

