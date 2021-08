Dovolenková katastrofa: Jojkárka Orviská si zaplatila za luxusný hotel v Chorvátsku a... FOTO To čo je za HUMUS?!

BRATISLAVA - Chorvátsko je jednoznačne tou najobľúbenejšou destináciou dovolenkujúcich Slovákov. Jeho krásy si toto leto išla užiť aj jojkárka Alexandra Orviská so svojou početnou rodinkou. To ešte netušila, že luxus, ktorý si zaplatili, bude vyzerať ako... No fuj!

Keď si človek v Chorvátsku objedná hotel so štyrmi hviezdičkami, očakáva, že dostane nadpriemerný štandard, nie služby ako v nízkoropočtovom apartmáne či na ubytovni. Hotel, ktorý si jojkárka s rodinou pre svoju dovolenku zvolili, vyzerá na promo fotkách naozaj parádne. Lenže, ako Saša zistila, realita až taká ružová nie je.

Prostredie ich ubytovania je síce skutočne krásne, no čo z toho, keď človek príde do izby a namiesto poriadku ho tam čakajú akurát tak smeti a špina. "Nadpriemernými" službami sa jojkárka "pochválila" na svojom Instagrame.

Hostia si zrejme odpadky musia vyniesť sami. Zdroj: Instagram A.O.

Zdroj: Instagram A.O.

Nevynesené vrece s odpadkami nebolo to najhoršie. Pri pohľade na umývadlo by sa slabšej povahe zrejme aj zdvihol žalúdok. „Toto je štvorhviezdičkové čistenie, wau," nechápala tmavovláska pri pohľade do umývadla. Zároveň informovala, že nie je jediná, kto sa na tento hotel sťažuje a problém vraj majú viacerí ubytovaní.

No a čerešnička na záver prišla v momente, keď si Saša chcela posoliť rezeń. „A potom, keď solím, solím a stále hovorím, že je sladký, zistím, že v soľničke nám priniesli cukor," okomentovala rezignovaná Orviská, ktorá vo svojich príbehoch hotel aj označila..Nuž, dovolenkári by mali byť pri voľbe ubytovania naozaj obozretní a nenechať sa zlákať krásnymi fotografiami. Potom to môže dopadnúť aj takto.

Saša si chcela posoliť rezeň, v soľničke však mala cukor. Zdroj: Instagram A.O.