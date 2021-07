Prvý rozhovor Ivany Gottovej po smrti Karla (†80): Šokujúce slová o posledných týždňoch Maestrovho života!

PRAHA - 1. októbra to budú presne 2 roky, čo verejnosť šokovala informácia o smrti legendárneho Karla Gotta (†80). Spevák podľahol akútnej leukémii. V posledných chvíľach života sa oňho starala jeho manželka Ivana (45). A teraz, prvýkrát po smrti svojho manžela, poskytla rozhovor. Neuveríte, čo Maestro robil ešte tesne pred smrťou!

Od odchodu z televízie Prima v roku 2015 Ivana Gottová neposkytovala rozhovory. Podľa jej vlastných slov nemala nič, čo by chcela verejnosti povedať. Teraz, takmer dva roky po smrti svojho manžela, však urobila výnimku. Podarilo sa jej totiž dokončiť knihu, ktorú ešte počas svojho života napísal sám Maestro. Autobiografia s názvom Má cesta za štěstím má vyjsť v deň spevákových 82. narodenín.

A toto dielo bolo posledné, ktorému sa Gott pred smrťou venoval. „Pracoval na knihe až do posledných chvíľ, a to aj v čase, keď mu nebolo najlepšie. Mal vysoké teploty a zle sa mu dýchalo. Jeho celoživotná profesionalita, svedomitosť a láska k fanúšikom mu ale nedovolili odísť od nedokončenej práce,“ prekvapuje Ivana. Spevák vraj ešte pár týždňov pred odchodom dopĺňal zaujímavosti do knihy.

„Tak v knihe vzniklo ešte niekoľko boxov naviac. Stihol si aj vybrať veľkú časť fotografií a nadiktoval mi k nim častokrát vtipné popisky. Potom už mohol s pokojným svedomím odísť, pretože mi dôveroval, že zvyšok snímkov už vyberiem za neho a knihu dokončím presne podľa jeho predstáv,“ priznala v rozhovore, ktorý sa objavil na stránke karelgott.com.

Kniha je vraj veľmi otvorená a Karel svojou otvorenosťou prekvapil aj samotnú manželku. Myslí si však, že keby spevák knihu písal pred 20 rokmi, o mnohých témach by nerozprával. „Podľa môjho názoru by takto otvorený nebol. Na sklonku života prišiel k veľkému zmiereniu. Už sa nevyhýbal témam, v ktorých sa kedysi necítil komfortne. Kedysi by nikdy neukázal svoje slabé miesta,“ priznala Ivana.

Tá tiež vysvetlila, prečo jej dokončenie knihy trvalo celé dva roky, hoci v čase Karlovej smrti bola takmer hotová. „Po tom, čo som musela nájsť silu na organizáciu pohrebu a pietneho rozlúčenia, som nemala niekoľko mesiacov energiu sa ku knihe vrátiť. Prvé dni a týždne som sa potrebovala venovať predovšetkým deťom, ktorým odišiel otec a na ktoré som kvôli intenzívnej starostlivosti o manžela pred jeho odchodom nemala veľa času. Potom som sa ale vrátila k práci,“ netajila Gottová.

Najprv sa však vrhla na dokončenie dokumentárneho filmu Karel - musela si tak niekoľkokrát pozrieť pôvodnú nezostrihanú 7-hodinovú verziu. „Bol to pre mňa vlastne určitý druh terapie, obklopila som sa na rok a pol Karlom úplne - denne som počula jeho hlas, videla všade navôkol jeho fotografie, archiválie, jeho texty...“ dodala Ivana v jedinom rozhovore, ktorý po smrti manžela poskytla. A viac ich už poskytnúť ani neplánuje.

