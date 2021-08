FOTO známej Češky v plavkách valcuje Instagram: Vytasila ŠPEKY!

Veronika Arichteva, Nikol Štíbrová a Martina Párlová sú nielen dobré kamarátky, ale spoločne uvádzali aj vlastnú reláciu s názvom 3v1. Zaujímavosťou je, že každá z nich má momentálne doma malé bábätko. Veronika sa stala mamičkou v septembri minulého roka, Martina a Nikol, ktorá je už dvojnásobnou maminou, priviedli svoje detičky na svet v júni.

Známe Češky popri povinnostiach myslia aj na svojich priaznivcov a sú aktívne na sociálnych sieťach. Veronika tam zverejnila aj zaujímavý záber, ktorý vznikol počas dovolenky pri mori. „No, aj takéto fotky si vezieme domov. Mám brucho a nebojím sa ho použiť,” napísala k spomínanej momentke tmavovláska, ktorá od priateľov a followerov dostala samé pozitívne a pobavené reakcie.

Štibrová v tom svoju kamošku nenechala. Aj ona zverejnila plavkovú fotku, ktorú by si na svoj profil možno mnohé ženy nedali. „Preberám štafetu. Včera sa ma snažil Radovan (starší syn) roztlačiť na šmýkalke i so všetkými tými popôrodnými špekami. Veľmi to nešlo. Dostala som záchvat smiechu. Rovnako ako v pôrodnici. Vyprskla som smiechom, keď som sa po pôrode videla v zrkadle. A keď som sa smiala, začalo sa mi to veľké ale prázdne brucho klepať. Keď to Martina videla, začala sa tiež strašne smiať a jej brucho sa triaslo tiež. Čím viac sme sa smiali, tým viac sa to klepalo. A čím viac sa to klepalo, tým viac sme sa smiali. Nešlo to zastaviť. Takmer sme si potrhali stehy,” prezradila pri tej príležitosti sympatická blondínka.

Nikol tak mnohým čerstvým mamičkám dala najavo, že tom v nie sú samé a aj celebritné maminy majú problémy bežných smrteľníčok. „To telo po deťoch je niekedy bizár. Ale dôležité je sa z toho nepos*ať,” dodala.

