Na obrazovky sa vracia legendárna relácia: Moderovať ju bude... Fúúú, tá je ale sexi!

BRATISLAVA - Pamätáte si ikonickú reláciu Cvičme v rytme? Hit 80. rokov, ktorý si získal tisícky fanúšikov, sa v modernej podobe opäť vracia na obrazovky. A to, ako zhodiť kilečká navyše, vám v televízii ukáže nenormálna sexica!

Bude sa na čo pozerať! Do Televízie Senzi mieri po Barbore Balúchovej ďalšia atraktívna slečna. A nie hocijaká. Ide o fitnessku Veroniku Šefčíkovú. Skúsená a vyhľadávaná fitnesstrénerka, terapeutka a dietologička bude od júla pravidelne na obrazovkách cvičiť a motivovať ľudí k tomu, aby sa rozhýbali. Spolu s ňou budú dokonca v štúdiu cvičiť aj diváci a moderátori televízie.

„Po korone sme hľadali spôsob, ako rozhýbať divákov prostredníctvom naozaj atraktívnej formy, ktorá im bude vyhovovať po všetkých smeroch. Siahli sme po krásnej Veronike, ktorá je navyše aj výbornou motivátorkou k cvičeniu“ povedal pre Topky.sk šéf Senzi TV Noro Mészároš.

Slovákov na Senzi TV rozhýbe sexi Veronika Šefčíková Zdroj: Archív Senzi TV

Na tento projekt sa mimoriadne teší aj on sám. „Myslím si, že je to skvelá možnosť ako sa naštartovať po pandémii, kedy väčšina z nás doma prokrastinovala a na to, aby sme sa pohybovali ako za bežných okolností, sme nemali veľa možností," vysvetlil Meszároš. A nadšenie netají ani budúca tvár ikonickej relácie.

„Je čas na to, aby sme Slovensko konečne trochu rozhýbali. A keďže na túto vekovú kategóriu ľudí sa veľmi nemyslí a ostatné projekty sú skôr orientované na mladších, tak si myslím, že presne toto je ideálny spôsob, ako sa konečne venovať aj tým skôr narodeným," povedala pre redakciu Topky.sk samotná fitnesska Veronika.

Cvičme v rytme sa opäť vracia na obrazovky. A s touto kráskou! Zdroj: Archív Senzi TV

Do jej programu sa vraj bez problémov zapoja aj dámy, ktoré sú zvyknuté tráviť väčšinu času doma a nemajú skúsenosti s väčšou telesnou aktivitou. „Výhoda celého projektu je to, že naše diváčky budú cvičiť s tým, čo bežne doma majú a nemusia si kupovať žiadne špeciálne nástroje. Cvičenie sa dokonca prispôsobuje aj bežnému domácemu režimu žien. Ukážeme si trebárs to ako správne držať chrbát počas vysávania, umývania podlahy a mnoho ďalšieho," vysvetlila nám.

A čo hovorí na typické výhovorky o tom, že ženy vo vyššom veku nemajú šancu schudnúť a dostať sa do formy? „Nemyslím si, že telesné zdravie a dobrá kondícia sú až tak závislé od veku, ako sa hovorí. Ak má niekto chuť na sebe pracovať a venovať si trebárs len tých 5 minút, koľko trvá naše vysielanie, pozitívne výsledy sa určite dostavia. Bez ohľadu na vek, to je iba číslo," dodala na záver.