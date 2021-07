Belohorcová týždeň po plastike: Ukázala FOTO operovaných viečok… Aha, ako teraz vyzerá!

BRATISLAVA - Pred dvomi týždňami Zuzana Belohorcová (45) opäť priletela na Slovensko. No nielen kvôli svojej rodinke, ktorú prišla navštíviť, ale aj kvôli plastickej operácii, ktorú mala dohodnutú na pražskej klinike krásy. Tam si minulý týždeň nechala operovať horné viečka. Pochválila sa vtedy fotkou tesne po zákroku a... Pozrite, ako jej tvár vyzerá týždeň po operácii!

VIDEO: Zuzana Belohorcová o kráse

Začiatok tohto roka strávila Zuzana Belohorcová na Slovensku, pretože sa zúčastnila obľúbenej šou Tvoja tvár znie povedome. Naspäť domov sa vrátila koncom apríla a hneď ju čakali veľké zmeny - zo španielskej Marbelly sa totiž s rodinkou opäť sťahovala, tentoraz na Tenerife.

Len dva mesiace po zariadení nového rodinného hniezdočka však opäť sadla do lietadla a spolu so svojimi najbližšími odletela na Slovensko. Dôvodov bolo hneď niekoľko, no jeden z najhlavnejších bola zrejme dohodnutá operácia na pražskej klinike krásy.

Belohorcová na ďalšej operácii: Dala sa vylepšiť... FOTO tesne po zákroku!

Blondínka tam pred týždňom podstúpila plastickú operáciu horných viečok. Uplynulo už viac ako 7 dní a rovnako, ako vtedy zverejnila autentické zábery priamo z operácie, či fotku svojej tváre tesne po, teraz zverejnila záber bez mejkapu či filtra s detailom na operované viečka.

Zuzana Belohorcová tesne po zákroku. Zdroj: Instagram ZB

„Tak, ako sa s vami delím o svoje zážitky, som k vám úprimná a úplne bez príkras vám chcem ukázať, ako sa hojím po operácii horných viečok, ktorú som pred týždňom absolvovala na poprednej českej klinike plastickej chirurgie,“ napísala k záberu Belohorcová.

Zákrok vraj trval približne 25 minút a podľa jej vlastných slov bol minimálne bolestivý. „Som veľmi rada, že sa to krásne hojí a už čoskoro sa budem môcť tešiť na výsledok,“ dodala vylepšená Zuzana. Pozrite na jej aktuálnu fotku, takto vyzerá týždeň po plastike!

Zuzana Belohorcová týždeň po operácii viečok. Rany sa jej krásne hoja. Zdroj: Instagram Z.B.