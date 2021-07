Markizácka PORNO nevesta sa má veľkú novinku: Po krátkom vzťahu... Bude sa vydávať!

BRATISLAVA - Po tom, čo sa Lucia Hlinková (30) postavila pred oltár v šou Svadba na prvý pohľad, sa zdalo, že sa dočká aj svadby v reálnom živote. Kontroverzná brunetka sa dala dokopy s Marekom a podľa jej príspevkov na sociálnych sieťach to vyzeralo na idylický vzťah. Ibaže skutočnosť bola úplne iná...

Marek Luciu požiadal o ruku a vyzeralo to tak, že dvojica sa čoskoro dostane pred oltár. Namiesto toho však skončili za mrežami. Kvôli Marekovi mala brunetka problémy so zákonom, no kým ona z celej kauzy vyšla s čistým štítom, jej vtedy ešte snúbenec dopadol horšie. Pre výrobu drog a kupčenie s nimi si musel zvyknúť na život v cele.

Veľkej láske bol potom koniec. Nasledovali rôzne slovné prestrelky, do Hlinkovej sa prostredníctvom médií púšťali aj Marekovi rodičia. Aj napriek tomu, že prežívala náročné obdobie, sa Lucii podarilo nájsť šťastie a pokoj. Nie je to tak dlho, čo priznala, že je opäť zamilovaná a muž po jej boku tentokrát skutočne stojí zato.

Lucia Hlinková a jej bývalý snúbenec Marek mali problémy s políciou

A zdá sa, že to medzi nimi naozaj klape ako hodinky. Najnovšie sa totiž Hlinková pochválila, že je opäť zasnúbená a chystá sa pred oltár. „Je to tam. Budem niekoho na celý život. Milujem ho,” prezradila nadšená brunetka na svojom Instagrame, kde zverejnila aj svoj nový snubný prsteň. Aha, aký je krásny!

Lucia Hlinková sa najnovšie opäť zasnúbila Zdroj: Instagram