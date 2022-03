Slovenská speváčka si užíva dovolenku: Och, to je POSTAVA SNOV!

BRATISLAVA - Pozvoľné uvoľňovanie protipandemických opatrení využila aj speváčka Natália Hatalová, ktorá sa so svojou rodinkou vybrala do Dubaja. Pri pohľade na jej postavu len ťažko veriť, že je už mamou.

Natália Hatalová sa koncom marca 2019 stala mamou. Už niekoľko mesiacov po pôrode sa pýšila takmer pôvodnou figúrou. A rok po pôrode ukázala takú vysekanú postavu, akú snáď ani nikdy predtým nemala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram NH

A je jasné, že na sebe stále pracuje. Aktuálne je totiž v Dubaji, kde si užíva dovolenku s manželom Ladislavom a dcérkou Viktóriou. Fanúšikom sa pochválila aj fotografiou v plavkách a tá mnohým vzala dych.

„Takto sa scucnúť po pôrode je sen,” vtipne okomentovala fotografiu istá Diana. No v komplimentoch nezaostávali ani muži, až to jeden zaklincoval: „Normálne by sa všetci pobili, aby ťa získali.” Nuž, ale všetci majú smolu, keďže Natália je šťastne vydatá.