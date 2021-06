Pamätáte si jojkársku reláciu Riskuj? FOTO Moderátor po 14 rokoch... Bizarný ZÁKAZ!

VIDEO: Štefan Bučko si zaspomínal na moderovanie relácie Riskuj!

Po vzore českej Novy slovenská televízia Joj v rokoch 2002 až 2007 vysielala vedomostnú súťaž Riskuj! A rovnako ako u našich západných susedov, aj u nás sa projekt tešil veľkej obľube. Moderátorom sa vtedy netradične stal známy slovenský herec Štefan Bučko, ktorého sa nám po 14 rokoch od vysielania podarilo stretnúť na slávnostnom otvorení divadla Colorato.

A spolu s nami si umelec zaspomínal aj na spomínanú šou. Bolo to vraj jedno z jeho najlepších období. No zároveň veľmi náročných - mal totiž zákaz ochorieť. „Ja som musel byť stále zdravý. To boli také týždenné etapy - v pondelok sa začalo točiť, v nedeľu sa skončilo a tam sme museli natočiť mesiac. A teraz keby som ja bol povedzme indisponovaný v pondelok, tak by ľudia videli, ako ja stále smrkám a smrkám...“ prezradil nám pikošku.

„Musel som sa držať v takej kondícii, kde by mali pocit, že to je fajn. A to bolo asi najnáročnejšie. A naozaj ten týždeň bol veľmi vypätý, ja som musel byť veľmi koncentrovaný, sústredený a sa snažiť vždy si osviežiť, ako ich privítam, ja som si pripravoval tie úvodné príhovory, aby boli vždy iné, aby boli zaujímavé, aby to vtiahlo do hry,“ priznal Bučko a dodal: „To bola krásna práca!“ Viac z jeho spomienok na reláciu sa dozviete vo videu vyššie!