Habera vôbec nie je taký drsný: Rozvod so mnou zamával!

Pavol Habera sa narodil 12. apríla 1962. Na základnej škole chodil do hudobnej školy na husle, čo ho však nebavilo. Na Vianoce roku 1975 dostal od rodičov prvú španielku. Rok na to hral v prvej, stredoškolskej skupine Small, ktorá vymenila niekoľko mien, tým posledným bolo 3MH.

V roku 1983, to už bol študentom Vysokej školy ekonomickej, sa zúčastnil prvej speváckej súťaže, festivale Mladá píseň Jihlava 1983. S dvoma vlastnými piesňami Deti a Únava skončil tretí, vyhrala Ingrid Kálmanová (neskôr skupina Madam), druhý bol Petr Sepéši.



Už počas štúdia spieval v skupinách Tristo hrmených a Burčiak. Promoval v roku 1985, na vojne vo Vojenskom umeleckom súbore v Tábore hral v armádnej kapele.

Po vojne v roku 1986 bola jeho prvou skupinou Avion, ktorej šéfoval Fero Griglák. Po roku sa rozpadli a v roku 1987 prišiel do skupiny Team. V lete 1988 vychádza prvý album Team, na ktorom boli hity ako Nároční, Reklama na ticho či Malá nočná búrka. Bol úspešný, predaj prevýšil sumu štvrť milióna kusov.

Nasledujú ďalšie albumy a hity ako Lietam v tom tiež, Prievan v peňaženke, Držím ti miesto, Severanka.

V roku 1991 vydal Habera svoj prvý sólový album s názvom Habera. Z neho sú hity Je to vo hviezdach a Láska necestuj tým vlakom. Zahral si vo filme Fontána Pre Zuzanu 2, ktorý mal premiéru v júni 1993. Je držiteľom štyroch československých zlatých slávikov, trikrát so skupinou Team, v rokoch 1989, 1990 a 1991 a jeden sólový, v poslednej kategórii spevákov v roku 1991. Po rozdelení Československa a obnovení ankety Slávik na Slovensku získal prvých dvoch zlatých slávikov za roky 1998 a 1999.

Pavol Habera žije v Prahe s partnerkou, modelkou Danielovou Peštovou, majú spolu dcéru Ellu Joy a syna Paula Henryho. Spevák a porotca šou SuperStar však má aj staršiu dcéru Zuzanu. Tá pochádza z manželstva s Nadeždou, ktorá je dnes už vydatá v Amerike.

Dvojica sa rozviedla v roku 2000, mali za sebou 15 rokov spoločného života. „Mňa tak hneď niečo na kolená nedostane. Som fakt Baran, a keď ma niekto chce dostať na dno, o to viac tlačím na pílu, aby sa mu to nepodarilo,” tvrdil kedysi český týždenník Instinkt. Nakoniec však priznal, že nie vždy je taký tvrďák. „Ak so mnou niečo skutočne zamávalo, tak ten rozvod. Toľko rokov spolu, bola tam dcéra - to nebolo jednoduché. Vtedy som na tom bol veľmi zle, to áno,” prezradil spevák. K dôvodom rozvodu sa však ani jedna strana nikdy nevyjadrila.

