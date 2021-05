Šmejdi chcú zarobiť na Cibulkovej: Namočili ju do PODVODu… Ako si mohli vymyslieť takúto blbosť?!

BRATISLAVA - Virtuálny svet je rajom pre rôznych podvodníkov. V poslednom období sa snažili zneužiť už mnohé známe tváre. No a najnovšie si za svoju obeť vybrali bývalú slovenskú tenistku Dominiku Cibulkovú (31). Vraj vďaka užívaniu ich zázračných prípravkov výrazne schudla. Ale... Ako si mohli vymyslieť takúto blbosť?!

VIDEO: Pozrite si Dominikino posledné vystúpenie v televízii.

Dominika Cibulková je mamou 11-mesačného synčeka Jakubka. No hoci v slovenskom šoubiznise je trendom dostať sa do skvelej formy čo najrýchlejšie po pôrode, bývalá tenistka sa za svoju mamičkovskú postavu nijako nehanbila. Do formy sa začala dostávať až v posledných mesiacoch, kedy sa opäť vrátila k cvičeniu.

Toho sa však chytili podvodníci a jej meno zneužili na klamlivú reklamu. O podvode informovala samotná tenistka na svojom Instagrame. Šmejdi vo falošnej reklame, ktorá sa tvári ako článok z Cosmopolitanu, tvrdia, že Cibulková bola zažalovaná za prezradenie tajomstva straty hmotnosti. Ďalej sa v riadkoch dočítate, že schudla vďaka zázračnému kokteilu.

No už pri letmom pohľade na zverejnené vety je jasné, že ide o veľmi zle spracovaný podvod, zjavne od klamárov zo zahraničia. Článok je totiž plný veľmi zle vyskloňovaných slov, ktoré boli prekladané azda v Google prekladači. „Dominika Cibulková bol žalovaný za zverejnenie tajomstva straty hmotnosti,“ znie titulok. Navyše... Ako si mohli vymyslieť takúto hlúposť?!

Dominika Cibulková sa vrátila k cvičeniu a v poslednom období schudla. Zdroj: Instagram D.C.

Píše sa tam totiž, že: „Nikdy som nebola v telocvični,“ čo minimálne v súvislosti s tým, že ide o bývalú vrcholovú športovkyňu, znie absolútne nezmyselne. K celej veci sa na Instagrame vyjadrila aj samotná Dominika. „POZOR, HOAX! Nie, neposkytla som žiadny rozhovor, ani nepropagujem žiadny chudnúci kokteil. Ide len o zneužitie môjho mena na nepravdivú reklamu a od uvedených článkov sa dištancujem,“ napísala Cibulková.

„Je to podvodná reklama, ktorej šíreniu médiá nevedia zabrániť, kým im čitatelia nepošlú priamy link na takúto reklamu. Myslíte, že som mohla povedať vetu: Nikdy som nebola v telocvični?!“ pýta sa bývalá tenistka. „Odporúčam, aby ste na podvodnú reklamu neklikali a nešírili link a nepodporovali podvodníkov, ktorí chcú spropagovať čudný produkt,“ pokračuje Dominika.

„Zvážte šírenie podobných linkov, veď logika napovedá, že ide o zneužitie a dobrý predajca produktov bude mať kvalitný článok bez chýb a prvoplánových prejavov. Fingovaný podvodný obsah je narafičené svinstvo plné klamstiev,“ dodala. A zverejnila aj odporúčanie: „Odporúčam neklikať na tieto reklamy, nevyužívať nič, čo sa bude v takýchto reklamách ponúkať, predávať a tvrdiť. Pozdravuje vás vaša Domi, ktorá sa práve chystá cvičiť.“