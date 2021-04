Slovenskí diváci v smútku a slzách: Zomrela hviezda markizáckeho seriálu!

So seriálom sa totiž musela rozlúčiť postava Erika, ktorého stvárňuje Adam Kubala. Seriálový syn Alexandra Bártu sa dostal do nemocnice po tom, čo skolaboval na ihrisku. Napokon lekári prišli na to, že má vážne problémy so srdcom a musel zostať hospitalizovaný. Mladého Fešáka teda čakala náročná operácia.

Tvorcovia seriálu však zamiešali kartami, a tak jeho postava tento zákrok neprežila, čo nikto z divákov absolútne nečakal. Predsa len, všetci sme zvyknutí skôr na šťastné konce. Po odvysielaní tejto epizódy sa zdvihla obrovská vlna emócií a na sociálnych sieťach televízie pribulo nesmierne množstvo smutných reakcií.

Diváci sa rozlúčili s obľúbenou postavou Erika Zdroj: TV Markiza

Divákmi emotívna časť zamávala natoľko, že drvivá väčšina z nich ju podľa vlastných slov preplakala. A útočiť na city bude aj ďalšia epizóda v utorok o 20:30, kedy správu o úmrtí oznámia priateľom zosnulého Fešáka. Ak sa chystáte tento diel sledovať, pre istotu si prichystajte vreckovky - bude to silné!

Emotívnu scénu Erikovej smrti, ktorú preplakalo tisíce divákov, si môžete pozrieť vo videách vyššie!

Zdroj: TV Markiza