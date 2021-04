Tvoja tvár znie povedome: Dušan Cinkota ukázal zadok a... Po drsných nariadeniach prišla prvá bledá maska černocha!

Odniesol si to herec Braňo Mosný, ktorý stvárňoval raperku Missy Elliott. Na ňu sa u v minulosti premenila napríklad aj Jasmina Alagič, no a porovnanie sfarbenia pleti ich masiek teraz pôsobí až smiešne. Missy má totiž naozaj mimoriadne tmavú pokožku a kým ta Jasminina v roku 2018 pôsobila reálne, raperka v podaní Braňa Mosného vyzerala, akoby sa beloška zopárkrát pozabudla na slnku.

Poriadne šokujúcim bolo aj vystúpenie Dušana Cinkotu. Herec sa tentokrát premenil na kontroverzného Marilyna Mansona, a to so všetkým, čo k jeho vystúpeniu patrilo. Divákov najprv pobavilo, ako ukázal oholenú nôžku s podväzkom, no to ani zďaleka nebolo všetko. Krátko nato totiž zhodil plášť a do hľadiska i kamery ukázal holý zadok, ktorý zakrývala iba akási šnúrka.

Mansona však stvárnil tak vierohodne, že ľudia doslova šaleli a chválami nešetrila ani porota. „Ja som mala celý čas otvorené ústa. Pozrela som na Evičku, aj tá mala otvorené ústa a všetci boli normálne že - toto je náš Duško z bufetu?” nechápala Šebová, ktorá jeho číslo označila ako synonymum ukončenia núdzového stavu.

Celkovým víťazom tohto kola sa ale napokon stala maska síce poblednutej, no predsa len perfektne napodobnenej Missy Elliott. Výhra Braňa Mosného v hodnote 1000€ už tradične putovala na dobrú veci a peniažky si užijú tam, kde ich potrebujú.

Fero Joke - Sisa Sklovská, nabudúce Michal David

Barbora Piešová - Sia, nabudúce Paľo Drapák

Eva Evelyn Kramerová - Liza Minnelli, nabudúce Hana Zagorová

Dušan Cinkota - Marilyn Manson, nabudúce Petra Černocká

Braňo Mosný - Missy Elliott, nabudúce Richard Müller

Kristína Madarová - Kelly Family, nabudúce Beáta Dubasová

Martin Klinčúch - George Michael a Luciano Pavarotti, nabudúce Dara Rolins a Tomi Popovič

Zuzana Belohorcová - Nina Hagen, nabudúce Karol Duchoň

