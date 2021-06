Superstarista hasí škandál: Unikli jeho drsné gay videá!

Český portál extra.cz dostal upozornenie z gay komunity, že na stránkach pre dospelých sa nachádza 22 vidí s mužom, ktorý sa až nápadne ponáša na Vojtěcha Šenkýřa. Ide o sexuálne zábery s inými mužmi, web hovorí o "drsných videách pre dospelých mužov".

V jednom z videí zhotovených mobilným telefónom sa dokonca mihol aj spevákov občiansky preukaz. A ten sa rozhodol nič nepopierať. Nejde však o aktuálne nahrávky. „Bolo to dávne obdobie, vtedy som bol ešte vychudnutý. Teraz mám o 20 kilogramov viac,” uviedol s tým, že si je úniku týchto videí vedomý. „Objavilo sa to na viacerých serveroch, niekde som to stihol zlikvidovať. Tiež mi niekto ukradol Facebook a rozosiela to známym,” prezradil.

Zdroj: Facebook

Celú záležitosť označil za trapas. „Vtedy mi hrablo, potom mi už nehrabalo, neskôr mi na chvíľu zase hrabalo a teraz mi už, dúfam, nehrabe. Keby človek mal dokonalý život bez prešľapov, nemá na čo spomínať. V živote nemám čo ľutovať,” zaujal jednoznačný postoj Šenkýř.

Nakoľko boli inkriminované zábery sexuálneho charakteru zverejnené bez jeho vedomia a súhlasu, mohol by celú vec dokonca riešiť súdne.