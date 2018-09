Tajomstvo škandalózneho Miklu: Kasting do gay porna... Masturboval pred kamerou za 5000!

BRATISLAVA - Roba Miklu (36) verejnosť spoznala pred dlhými štrnástimi rokmi vďaka prvej sérii speváckej šou SuperStar. Už tam pútal pozornosť svojou škandalóznou povahou - miloval bujarú zábavu a často pozeral na dno pohárika. Neskôr priznal problémy s alkoholom a s drogami. Aktuálne hviezdi v markizáckej Farme. No a tam odhalil ďalšiu pikošku zo svojej minulosti - zúčastnil sa kastingu do gay porna a masturboval pred kamerami za 5000 korún!

Robo Mikla je známy svojou úprimnosťou. Tú predviedol aktuálne aj v markizáckej reality šou Farma, v ktorej v hviezdi spolu s ďalšími celebritami. Práve im odhalil šteklivú pikošku zo svojej minulosti. Jeho priznanie sa však na televízne obrazovky nedostane. „Katarínka, ale že som bol na kastingu do gay porna, to je pravda. Bolo to dávno síce, ale...“ prekvapil spevák svojimi slovami moderátorku Brychtovú.

A rozprávanie okorenil aj o detaily. „Ja som išiel na kasting do porna a oni mi na mieste oznámili, že to porno je trošku iné. Normálne som si vyhonil, dostal som 5 tisíc,“ šokoval otvorenosťou Mikla, ktorý sa producentom z porno priemyslu zjavne páčil. „O dva dni mi zavolali, že idem točiť film, malo tam byť 90-tisíc slovenských korún a ja som sa do rána takto vyhádzal, celá papuľa. V živote som taký vyhádzaný nebol,“ priblížil.

Robo to považuje za zásah zhora, lebo práve kvôli problémom s pleťou sa nakoniec natáčania nezúčastnil. „Asi vedeli, že raz pôjdem do telky a že by mi to neprospelo, tak ma zastavili normálne,“ zavtipkoval si Mikla, ktorý by sa dnes už na niečo podobné nedal, no vtedy bol odhodlaný nastúpiť na dráhu gay pornoherca.

„Dnes by som to už nespravil, ale vtedy v tom boli dobré prachy a principiálne mi to nevadilo, dokonca mi to prišlo miestami kuriózne sexi. Akože profilovať sa za homosexuála si netrúfam, nie, lebo mi to nerobí teraz nič, ale neprišlo mi to vtedy také vadivé, že by som to za tie krásne prachy neurobil,“ priznal.

Za jedno natáčanie mal inkasovať 90-tisíc korún a prisľúbené mal rovno tri filmy. Mikla nakoniec prominentným farmárom priblížil aj to, ako taký kasting do gay porna prebieha. „Normálne ťa zavrú do miestnosti, máš tam časopisy alebo kazety, je tam kamera, ty si sadneš, poriešiš si, čo treba, vyjdeš von, dostaneš lóve a ideš preč,“ povedal na rovinu Robo, ktorý mal vtedy len 19 rokov.