Otrasné: Twiinska sa maznala so psom a zrazu... FOTO Preboha, to čo má s rukou?!

BRATISLAVA - Tak z tohto by mal nočnú moru snáď každý milovník psov. Veronika Nízlová najnovšie zverejnila zábery, z ktorých zostali jej fanúšikovia v poriadnom šoku. Konkrétne išlo o jej ruku, ktorá vyzerala ako... Fúú!

Mnohí z nás trpia rozličnými alergiami a v podstate ide o úplne bežnú vec. Napríklad taká alergia na psov, ktorou trpí aj Twiinska. Ibaže kým väčšina pri kontakte s chlpáčom odíde s kýchaním, soplíkmi či začervenanými očami, ona to znáša oveľa horšie. No a najnovšie si evidentne nedala pozor, pričom jej nepomohlo ani to, že okrem alergie na zvieratá má aj alergiu na chlad.

Veronika Nízlová sa chcela pohrať so psom, skončila s nepríjemnou alergickou reakciou. Zdroj: Instagram V.N.

Na svojom Instagrame zverejnila video ruky, ktorá akoby ani nepatrila jej. Pokožku mala červenú, opuchnutú, suchú a zvráskavenú, evidentne ide o naozaj nepríjemný ekzém. „Takto to dopadne, keď sa maznám so psíkom,” napísala Veronika k videu, kde vidno zničenú kožu, ktorá vyzerala katastrofálne aj napriek tomu, že zábery neboli celkom ostré.

Zároveň priznala, že práve toto je dôvodom, prečo si žiadneho štvornohého miláčika nemôže zaobstarať, hoci by chcela. „No a práve toto je odpoveď na vašu častú otázku, prečo nemám a či by som nechcela psíka. Nemôžem,” dodala Vebi s tým, že pokožku na ruke si teraz musí liečiť špeciálnymi prípravkami s rýchlym upokojujúcim a hojivým účinkom.