Ženské krivky sexi Slovenky obdivuje celý svet: Zahraničná stránka odhalila pravdu? PHOTOSHOP!

BRATISLAVA - Lucia Javorčeková (30) bola azda prvou Slovenkou, ktorej sa na sociálnej sieti Instagram podarilo dosiahnuť počet milión sledovateľov. Jej oblé ženské krivky obdivujú muži po celom svete. No nie je zrejme všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Zahraničná stránka si totiž na jej fotky posvietila... Vďačí za dokonalé krivky photoshopu?!

Postava krv a mlieko - osí driek, oblé boky a veľké prsia. Takto by sa v skratke dalo opísať všetko, čo vizuálne charakterizuje Slovenku Luciu Javorčekovú. Nie je herečkou, ani speváčkou, dokonca ani modelkou, ktorú by bolo vídať na móle... No aj tak sa jej na sociálnej sieti Instagram podarilo ako prvej Slovenke dosiahnuť počet milión sledovateľov.

Fanúšikov brunetka pravidelne zásobuje poriadne zvodnými fotkami, ktoré zachytávajú jej polonahé krivky. Tie doslova pripromínajú telo bohyne. V týchto dňoch sa však známa Slovenka dostala do hľadáčika známej zahraničnej stránky, ktorá poľuje na podvody na instagramových fotkách. A posvietila si aj na Luciu. Podľa nich nie je všetko tak, ako Javorčeková na sociálnej sieti prezentuje.

K dokonalej postave si vraj dopomáha šikovnými trikmi vo photoshope. A ako príklad uviedla hneď niekoľko fotiek. Na porovnávačkách je vidno, že brunetka nemá až taký štíhly driek, ani taký guľatý zadok... Skrátka, občas svojim záberom dopomôže a tam, kde je toho málo, pomocou aplikácie pridá, a inde zas uberie. Treba však povedať, že aj bez úprav vyzerá Javorčeková výborne!