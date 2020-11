Strach slovenskej herečky: Mamu radšej presťahovala k sebe… Na COVID-19 zomrelo už 5 jej blízkych!

Yvetta Blanarovičová žije dlhé roky v susednom Česku, kde sa úspešne presadila ako herečka a speváčka. Ide však o rodáčku zo slovenských Bojníc. Práve tam donedávna žila aj jej mama. Umelkyňa sa však rozhodla presťahovať ju radšej k sebe do Prahy - aby ju mala pod kontrolou a v opatere.

COVID-19 je totiž pre ňu obrovským strašiakom. A nielen kvôli všetkým tým hrozivým správam, ktoré sa ohľadom koronavírusu na ňu valia z každej strany. So zákerným ochorením má totiž osobnú a veľmi trpkú skúsenosť. Aj preto ju reči o tom, že je to len chrípočka, dokážu nahnevať.

Vírus jej totiž zobral už 5 blízkych ľudí. „Mám päť kamarátov, ktorí to nedali, pre koronavírus zomreli. Neboli ani obézni, nič nemali, proste to nezvládli. Že to nie je žiadna chrípka, som vedela od začiatku,“ netají úspešná Slovenka, ktorá kvôli opatreniam a obavám z cestovania už rok nevidela svoju sestru. Odlúčenie od blízkych na Slovensku ťažko nesie aj jej mama. No aspoň online sa s nimi pravidelne vída.

„Je to pre ňu ťažké, pretože som ju musela vytrhnúť z jej domova, ale inak to nejde. Už len tá predstava, že by som za ňou nemohla prísť, alebo by sa nakazila, ma desí. Obe nás trápi, že sa nemôžeme stretávať s rodinou, sestru som naživo rok nevidela, so všetkými sa vídame len cez skype. Veľmi mi chýbajú, lebo naša rodina je veľká, a žiaľ, rozlezená po svete,“ dodala herečka.